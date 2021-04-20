На кадровый конкурс "Моя Мордовия" поступили заявки из Германии и ОАЭ

Во вторник оргкомитет кадрового конкурса "Моя Мордовия" подвел итоги первого этапа. Всего зарегистрировано 6047 участников. Помимо жителей республики, интерес к проекту проявили соискатели из 56 регионов РФ и 5 стран зарубежья: Абхазии, Германии, Финляндии, Чехии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Проект "Моя Мордовия" стартовал 3 марта, финал намечен на июнь. Участники, которые успешно пройдут отборочные этапы, будут включены в региональный кадровый резерв. А победители смогут занять управленческие должности в различных сферах жизни региона - вплоть до правительства республики.

- Завершен первый этап - мы определились с количеством участников, - констатировал врио главы РМ Артем Здунов. - Очень активно откликнулись женщины. Во время мероприятия по случаю 8 Марта приходилось слышать, что они мало представлены в руководстве региона. Конкурс подтолкнул жительниц республики: женщины составляют 45 процентов от общего числа участников проекта "Моя Мордовия". Есть перечень специалистов, которые нам очень нужны: это финансисты, управленцы в промышленности, сильные экономисты, специалисты по привлечению инвестиций. Также необходимы те, кто может раскрутить бренд - Мордовии пора громко заявить о себе в качестве центра туризма.

По словам заместителя председателя Общественной палаты РМ, председателя наблюдательного совета проекта Натальи Долматовой, высокая активность конкурсантов стала приятным сюрпризом для организаторов проекта.

- Мы не думали, что выйдем за цифру 6000 - рассчитывали на 2000-3000, - призналась она. - Если сравнивать с результатами аналогичных кадровых проектов, то "Моя Мордовия" - на втором месте по числу заявок среди регионов России. На этапе регистрации не было ни одной жалобы. Если говорить о профессиональной принадлежности участников, то представлено 55 отраслей.

А сенатор от Мордовии Сергей Кисляк, который также входит в наблюдательный совет конкурса, подчеркнул, что в условиях, когда внешнее давление на страну усиливается, особенно важно опираться на собственные резервы:

- Люди - наше главное богатство, и Мордовия - не исключение. Интерес к этому конкурсу извне, в том числе из-за границы, говорит о том, что в республике есть потенциал. Уверен - проект послужит тому, чтобы Мордовия заняла достойное место в созвездии регионов РФ.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын рассказал, что близится к завершению вторая часть заявочной кампании - прием эссе. Следующий этап - дистанционное тестирование. Отличие этого этапа конкурса "Моя Мордовия" от федерального проекта "Лидеры России" - в том, что здесь будут оценивать не знания, а потенциал: интеллект, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней.

- Что касается участников проекта из других регионов, то они составляют порядка 13 процентов от общего числа - 785 человек, - заявил Дмитрий Лисицын, отвечая на вопрос "РГ". - Каковы их шансы на победу в конкурсе? Никаких преференций у них не будет - также, как и у местных конкурсантов. Самое важное - чтобы люди готовы были вкладываться в развитие региона и обладали необходимыми деловыми качествами.

Цифры

Большинство участников кадрового конкурса "Моя Мордовия" составляют местные жители - 86,89 процента. На втором месте - Москва (4,92 процента) и Подмосковье (2,09 процента). Четвертую строчку занимает Татарстан. В первую десятку регионов, чьи представители участвуют в конкурсе, входят также Нижегородская область, Санкт-Петербург, Пензенская область, Чувашия, Дагестан и Ленинградская область. Из муниципалитетов Мордовии по числу конкурсантов лидирует Саранск - 71,84 процента, на последнем месте - 0,51 процента - Атюрьевский район. Более половины соискателей - 51,8 процента - в возрасте от 30 до 40 лет. Молодежь от 25 до 30 лет составляет 15,6 процента. Что касается уровня образования участников, то 21,2 процента из них имеют два и более высших образования, 6,6 процента - кандидаты, а 0,2 процента - доктора наук.