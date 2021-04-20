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20.04.2021 19:53
Рубрика: Происшествия

Взрыв потряс Маргушу

Причина обрушения части дома в Нижегородской области пока не установлена
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Пятеро пострадавших в результате взрыва бытового газа в Нижегородской области, включая двух детей, остаются под наблюдением врачей в медицинских учреждениях. Их жизни ничто не угрожает. К сожалению, жертвой ЧП стал грудной ребенок, которого спасатели нашли под завалами.

Трагедия произошла в трехэтажном доме в селе Маргуша. В одной из квартир верхнего этажа взорвался газ. Часть здания разрушилась, вспыхнул пожар, до прибытия экстренных служб 31 человек выбрались из дома самостоятельно. По оценкам МЧС, объем завалов составил около 1300 квадратных метров.

Фото: Юлия Симатова
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Главное сейчас - определить причину трагедии. В день происшествия сотрудники газовой эксплуатационной компании проводили в доме проверку. По неофициальной информации, им поступил сигнал о том, что чувствуется запах газа. Источник утечки они не обнаружили, но квартиру, где произошел взрыв, отключили от газоснабжения. Однако из-за чего произошла трагедия, пока неизвестно. Оба сотрудника газовой службы задержаны. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

После окончания разбора завалов специалисты осматривали конструкции дома. Жителям подъезда, который не пострадал от взрыва, разрешили вернуться домой и забрать вещи. Для эвакуированных людей подготовили пункт временного размещения, однако они остались у родственников.

Всем пострадавшим областные власти окажут материальную помощь.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Взрывы газа в домах

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