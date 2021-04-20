Накануне отпускного сезона "РГ" выяснила, что ждут от него участники туристического рынка самарского региона и на какие проблемы бизнес хочет обратить внимание власть предержащих.

В отелях все должно быть прекрасно: от интерьеров до персонала, именно за "сказку" готовы платить гости. Фото: Анна Шепелева/РГ

Больше ночей

В конце марта Ростуризм завершил-таки разработку нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", согласно которому к 2030 году количества путешествий по России должно двукратно вырасти и простимулировать создание 4,7 миллиона новых рабочих мест. Всего на различные проекты в сфере туризма и индустрии гостеприимства предполагается направить около 628 миллиардов рублей.

Как пояснил "РГ" замминистра культуры области - руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов, о конкретных объекта можно будет говорить только после согласования нацпроекта в правительстве РФ, что должно произойти в июне. Поэтому в стадию освоения финансов страна войдет, скорее всего, уже в будущем году.

На что же рассчитывают в Самарской области? За 2020 год ее посетили 1,313 миллиона человек. И это на 5,7 процента больше, чем в допандемийном 2019 году.

- Практически не было иностранных гостей, прирост случился за счет внутреннего туризма. Причем не столько за счет соседей - регионов ПФО. В десятку территорий, откуда к нам едут последние три года, "ворвались" регионы Урала и Сибири, - пояснил Артур Абдрашитов. - Главным итогом 2020-го стал рост количества денег, оставленных в области туристами. За год они потратили 8,3 миллиарда рублей, что на 29,6 процента больше, чем годом ранее. Произошло это в основном за счет увеличения количества ночевок. Эту тенденцию нам нужно сохранить и удержать.

Как пояснил глава ведомства, именно этот показатель - число ночевок в регионе, а не цифры по турпотоку - стал основным для отрасли в целом. Если туристы задерживаются больше чем на один день, они соответственно больше тратят.

Больше дней

Ко двору придутся участникам рынка субсидированные авиамаршруты с 13 российскими городами. Из Самары можно не просто напрямую попасть в Волгоград, Нижний Новгород, Уфу, Калининград, Тюмень (некоторые направления запускаются специально к отпускам) и другие мегаполисы, но и сделать это в среднем со скидкой в 50 процентов. Причем большинство рейсов удалось состыковать так, чтобы захватить выходные дни.

Сохраняются и туры в Самару по железной дороге. Тематика таких путешествий обширна: от самарского шик-модерна и спецрейсов "в театр лучше поездом" до туров на пляж. Город позиционируется не только как средоточие интересных архобъектов, но и как курорт с красивой и самой протяженной волжской набережной с километрами пляжных зон.

Кратно вырос экотуризм в национальный парк "Самарская Лука" и Жигулевский заповедник. Именно экологическую составляющую "Жигулевских выходных" расширили в прошлом году по рекомендации столичных экспертов.

- В прошлом году туроператоры в шоколаде, прямо скажем, не были. Даже самые успешные едва вышли в ноль, - пояснила "РГ" руководитель Приволжского реготделения Российского союза туриндустрии и директор центра турпрограмм "Пилигрим" Анна Тукмачева. - Надеемся, этот окажется более рентабельным, хотя новинок не будет, поскольку мы продаем туры через федерального оператора, а туристу сегодня нужны уже раскрученные маршруты, брендированные товары. Сосредоточимся, к примеру, на "Жигулевских выходных".

Эксперт также добавила, что экскурсионный отдых еще не распродан, а вот объекты, прежде всего турбазы на Волге, на воде, уже разошлись. Спрос из-за продолжающихся ограничений на зарубежные поездки, ажиотажный. А вот отели и экскурсионные, познавательные туры пока еще забронировать можно.

Гости едут за впечатлениями, волжской кухней и жигулевским пивом. Фестивалей и природных красот в регионе с достатком. Что же до инфраструктуры, то нацпроект как раз и должен, собственно, улучшить сервис и добавить комфорта.

Больше красивых кадров

Врио ректора Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова (вуз готовит сегодня около половины кадров для местной индустрии гостеприимства) сокрушается: ежегодное сокращение контрольных цифр приема по направлениям "туризм" и "гостиничное дело" со стороны Минобрнауки РФ привело к тому, что в этом году в университете может не оказаться ни одного бюджетного места по этим направлениям. А представители бизнеса в один голос говорят о жутком кадровом дефиците "продажников" и обслуживающего персонала.

Так, управляющий отелем Lada-Resort в Тольятти Оксана Иващенко отметила, что перед "высоким сезоном" им не хватает персонала. Поэтому здесь ждут даже специалистов 45+ при условии, что региональные власти запустят программу переквалификации. Учить "на ходу" сегодня некогда, тем более что официанты и горничные, набравшись опыта, на летний сезон переезжают в Геленджик и Сочи, где заработки намного больше.

В Самарской же области, уточнила президент гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг, 25 тысяч рублей средней зарплаты (по итогам 2019 года) меньше среднемедианной по региону - 26,5 тысячи рублей. При этом специалист должен быть "на все сто": привлекательным внешне и профессионалом. Только при таком штате гость оценит сервис и вернется еще раз. Но спецы в отрасли не задерживаются, виной всему - низкая рентабельность гостиничного бизнеса, отметила Ирина Фан-Юнг. И здесь нужны законодательные инициативы, которое бизнес-сообщество сейчас готовит.

В департаменте туризма обещали попробовать пробить целевое обучение студентов, пока в регионе по всем отраслям всего 800 таких обучающихся в вузах и ссузах. Также предложили создать реестр выпускников в цифровом виде, чтобы отельеры и туроператоры могли выбирать из нее будущих сотрудников. .