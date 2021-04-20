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20.04.2021 00:57
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после обрушения дома в Нижегородской области

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после обрушения жилого дома в результате ЧП в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Фото: МЧС РФ
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Напомним, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша накануне вечером. В результате частично обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах, пишет РИА Новости.

Пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. По данным регионального МЧС, судьба еще одного ребенка остается неизвестной. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возгорание к этому часу локализовано.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область РГ-Видео РГ-Фото

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