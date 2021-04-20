В финале баскетбольной Суперлиги сыграют "Самара" и "Уралмаш"

В финальной серии за звание чемпиона первого дивизиона российской мужской баскетбольной Суперлиги сыграют "Самара" и "Уралмаш" (Екатеринбург). На предыдущей стадии плей-офф обе команды одолели своих соперников лишь по итогам пятых, заключительных матчей противостояний.

В полуфиналах Суперлиги 1 напряжение достигло апогея, это свидетельствует о примерном равенстве сил квартета участников данной стадии. Здесь борьба шла до трех побед одного из оппонентов по схеме "2-2-1". Преимущество домашней площадки в пятой игре имела команда, занявшая более высокое место по итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата.

"Самара" имеет первый номер посева с показателем 22 победы - 4 поражения в "регулярке". Уже с трудом поверженный соперник волжан амбициозная московская "Руна" на промежуточном финише была четвертой (19-7). Полуфинальная серия стартовала на берегах Волги, и хозяева сразу неожиданно уступили - 68:81. Столичный клуб в гостях ударно провел четвертый десятиминутный отрезок - 21:9. В составе победителей лучшим бомбардиром стал Федор Ключников, набравший 19 очков. Через день самарцы сумели взять реванш - 79:74.

В Москве напряжение борьбы не утихло. И снова претенденты на медали обменялись победами в одном зале. Сначала "Самара" вышла в серии вперед (2-1), победив "Руну" на ее паркете в старом добром, построенном еще до Олимпиады-1980 дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина (81:73), но затем столичные баскетболисты уравняли шансы - 85:80.

Пятая решающая встреча на Волге не получилась столь интригующей, как предыдущие. Уже к большому перерыву "Самара" лидировала с разрывом в 16 очков - 48:32. Хозяева далее довели игру до победы (91:73), один из их лидеров Икечукву "Айк" Нваму принес коллективу 22 очка. Вообще, атакующий защитник нигерийского происхождения с паспортом США стабилен настолько, что у него постоянно в графе "результативность" двузначные цифры.

- Именно в пятой игре у нас была команда с большой буквы, - считает главный тренер БК "Самара", серебряный призер чемпионата мира-1994 Игорь Грачев. - Мы были настроены, сконцентрированы, и доказали, что сейчас лучше соперника. Наши парни "убивались", выиграли все нейтральные мячи, подборы, а из этого и складываются победы в матчах с примерно равным оппонентом. Полуфинал был достоин финала. Надеюсь, и дальше все сложится в нашу пользу. "Руна" очень хорошая "игровая" команда, отменно укомплектована. Мы упустили победу во втором московском матче, но в Самаре под занавес серии сыграли для своих болельщиков. Зрители были шестым игроком на площадке, огромное им спасибо за поддержку!

Во второй серии в "уральском" дерби между екатеринбуржцами и обладателем Кубка России-2021 командой "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревда ситуация была малопредсказуемой изначально. "Уралмаш" и ревдинцы завершили "регулярку" на втором и третьем местах соответственно с одинаковыми показателями - 20 побед - 6 поражений. Вот каким был ход принципиального противостояния полуфинала. Сначала 94:68 в пользу "Уралмаша" на его площадке, и затем поражение хозяев на все той же их арене в Верхней Пышме (69:76). Далее "темповцы" уже у себя дома в Ревде уступали в серии 1-2 после 76:80 с провальной последней десятиминуткой основного времени (10:24), но добились все же равенства 2-2 - 83:74.

Во вторник, 20 апреля, пятая игра проводилась снова в городке Верхняя Пышма на площадке дворца спорта УГМК. Исход мата предопределила ударно проведенная "Уралмашем" вторая четверть (25:8). Имея перед отдыхом в раздевалке "плюс 20" (51:31), екатеринбуржцы уже никак не могли это преимущество упустить. В итоге - 95:77 в пользу хозяев (главный тренер - Борис Ливанов) и 3-2 в серии.

Теперь за "золото" в сражениях до трех побед поспорят "Самара" и "Уралмаш", а "Темп-СУМЗ-УГМК" и московская "Руна" будут выявлять обладателя бронзовых наград.