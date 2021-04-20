Два дня в стенах бывшего завода имени Шпагина проходили научно-технические советы, стратегические сессии и рабочие встречи с гостями масштабного мероприятия. В Пермь приехали сотни участников из разных регионов страны.

ПИПФ для Прикамья - ключевое событие, объединяющее промышленников всех отраслей, научные организации, вузы, малый, средний и крупный бизнес, институты развития.

- В этом году на форуме очень большое представительство компаний, руководителей со всей России, - пояснил министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. - Мы пригласили наших потенциальных партнеров по промышленной кооперации, инновационным технологиям.

Участникам ПИПФ рассказали о сотрудничестве между малыми, средними и крупными предприятиями, они стали участниками марафона мероприятий с крупными федеральными холдингами. За два дня на площадке форума прошло 14 стратегических сессий и научно-технических советов.

Одна из первых сессий, с которой и началось событие, - внедрение цифровых технологий в производство. На деловом завтраке присутствовало много гостей. Заместитель директора департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Иван Кузьменко сообщил участникам о моделях трансформации цифрового развития промышленности и мерах поддержки разработки цифровых платформ и программных продуктов.

По его словам, федеральный Минпромторг активно стимулирует развитие этого направления. Поддержка способствует созданию межотраслевых цифровых платформ в сфере промышленности и торговли, обеспечивающих межотраслевую и межсистемную интеграцию предприятий при проектировании, производстве и реализации продукции. Только в 2021 году министерство планирует потратить на поддержку внедрения цифровых технологий в производство более двух миллиардов рублей.

На стратегической сессии "Эффективное использование промышленных площадей для создания условий по развитию производств" участники дискуссии узнали о требованиях к индустриальным паркам, особенностях создания подобных территорий и управления ими, условиях размещения, преференциях и льготах для промышленников. Представитель министерства промышленности и торговли Пермского края Павел Иванов подробно осветил требования к индустриальным паркам и сообщил о мерах государственной поддержки производств на территории Прикамья.

- Для создания индустриального парка в Пермском крае нужна управляющая компания, которая занималась бы решением различных вопросов, территория не менее восьми гектаров, инженерная инфраструктура, развитая логистика, - отметил Иванов. - Резидентам предоставляется господдержка: сниженная ставка по налогам на прибыль и имущество, приоритетный доступ к госзаказам, помощь с выходом на зарубежные рынки.

Такие меры господдержки активно применяются в Прикамье. Например, недавно для представителей пермских предприятий была организована деловая поездка в Узбекистан.

- Всех интересует потенциал роста индустриальных парков, - сказал исполнительный директор ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский. - Такие парки существуют в России больше 10 лет. Всего их более 300, они занимают площадь порядка 40 тысяч гектаров. Заполняемость парков колеблется от 50 до 60 процентов. По данным Ассоциации индустриальных парков России, основной капитал парков превысил 19 триллионов рублей, в обрабатывающие производства вложено около 2,8 триллиона рублей.

О работе первого в Прикамье частного индустриального парка "Култаево" рассказал представитель управляющей компании Павел Кабашный.

- Мы единственные в регионе, кто имеет официальный статус и внесен в федеральный и краевой реестры, - отметил он. - Очень удобная логистика, так как находимся в 12 километрах от центра Перми. А в шести километрах от нас проходят федеральные трассы. И уже буквально через пять минут после выезда из парка грузовики с продукцией идут по назначению.

На научно-техническом совете, посвященном развитию промышленной кооперации, представители предприятий рассказали о том, как можно найти партнеров в сфере малого бизнеса и науки.

Так, по словам заместителя генерального конструктора - генерального конструктора приводных ГТУ для ГПА и объектов их применения компании "ОДК-Пермские моторы" Максима Снитко, пермские моторостроители готовятся к массовому производству нового авиадвигателя ПД-14, который будет применяться в гражданской авиации, добывающей промышленности для перекачки нефти и газа, а также для получения электроэнергии.

- До 2030 года в Перми произведут около 420 авиадвигателей ПД-14, объем продаж составит порядка 90 миллиардов рублей, - отметил Максим Снитко. - Такие солидные объемы производства заставляют нас искать партнеров из числа предприятий малого и среднего бизнеса, которые готовы вкладывать средства в наукоемкие продукты. Мы провели исследования и определили, что они могут производить некоторые детали к нашему двигателю почти в два раза дешевле, чем на предприятиях корпорации. И это легко объяснить, ведь у малого бизнеса сотрудников немного, поэтому и фонд оплаты труда небольшой. Кроме того, у таких предприятий меньше затрат на аренду производственных площадей.

Помимо этого, компания "ОДК-Пермские моторы" планирует развивать сотрудничество с якорными участниками Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование": пермскими национальными исследовательскими университетами.

Так, на сегодняшний день предприятие уже работает с пермским политехом, а в скором времени планирует обратиться за помощью к ученым классического университета. У моторостроителей есть собственные алгоритмы диагностики производства различных деталей к авиадвигателям, но для их внедрения необходимы компетенции математиков вузов.

Круглый стол "Промышленный туризм. Экономические и имиджевые эффекты для предприятий" оказался максимально полезным с практической точки зрения.

Промышленный туризм становится неотъемлемой частью современной жизни. Целенаправленное посещение предприятий с ознакомительными экскурсиями сегодня многие рассматривают как часть общей грамотности населения. Поскольку, говорит руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, 67 процентов жителей страны считают, что российская промышленность - это история про прошлое, низкое качество продукции, дедовские технологии и отсутствие инноваций.

Между тем в Прикамье есть огромный выбор в сфере промтуризма - от пермского периода до производства роботов, от древнего мира до высоких технологий. Воспользоваться готовыми методиками организации производственных экскурсий могут не только промышленные гиганты типа "ЛУКОЙЛа" или "Уралкалия", но и хлебопекарни или магазины, отели, даже транспортные предприятия.

На Пермском инженерно-промышленном форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке между краем и крупными компаниями, кредитными ведомствами.

Так, соглашения о сотрудничестве заключены между правительством Пермского края и акционерным коммерческим "Новикомбанком", АО "Газпром бытовые системы", ратифицирована дорожная карта взаимодействия АО "Газпром бытовые системы" с промышленным комплексом региона, с АО "Акрон", заключен меморандум и подписана дорожная карта о сотрудничестве с ПАО "Метафракс", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ООО "Морион Диджитал", соглашение о намерениях в реализации инвестиционных проектов на территории планируемой к созданию в Пермском крае особой экономической зоны промышленно-производственного типа, соглашение о консорциуме по направлению НТИ "Фотоника".

Еще одно ключевое событие форума - это расширенное заседание совета директоров промышленных предприятий региона. Как обозначил глава Прикамья Дмитрий Махонин, сегодня фиксируется рост индекса промышленного производства. При этом не только стало больше работников на обрабатывающих производствах, но и увеличилась их заработная плата.

- Для всех видов бизнеса очень важна поддержка в реализации продукции, - отметил губернатор. - Поэтому очень важна роль промкооперации.

В настоящее время в Пермском крае создано 18 дорожных карт с 14 корпорациями-заказчиками. Предполагается, что в этом году их станет 23. Дмитрий Махонин также отметил эффективность мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

Директора предприятий подчеркнули, что сейчас необходимы квалифицированные кадры, так как в регионе реализуются большие инвестпроекты. По мнению губернатора, для этого необходимо развитие государственно-частного партнерства в области подготовки нужных специалистов.

- Залогом успешного развития промышленности Прикамья является максимальная открытость и прозрачность в отношениях власти и предприятий, - подытожил заседание Дмитрий Махонин. - Краевые власти обязаны гарантировать неизменность политики на весь срок окупаемости инвестиционных проектов. Это касается всех сфер сотрудничества.

В промкооперации участвуют более 500 региональных предприятий, портфель заказов на ближайшие три года составляет 185 миллиардов рублей. .

Кстати

На Пермском инженерно-промышленном форуме губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вручил ряд государственных наград работникам промышленных предприятий региона. За значительный вклад в развитие промышленности и многолетнюю плодотворную деятельность почетной грамотой Пермского края награжден управляющий директор - генеральный конструктор акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев. Указом президента Российской Федерации за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден исполнительный директор акционерного общества "ОДК-Пермские моторы" Сергей Харин.