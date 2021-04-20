В Пермском крае МиГ-31 приземлился из-за сигнала о неисправности

В Пермском крае высотный истребитель-перехватчик МиГ-31 совершил посадку после того, как его пилот получил сигнал о неисправности бортового оборудования.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Там пояснили, что сигнализация у истребителя сработала в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования.

После выяснения причин инцидента МииГ-31 снова продолжит полеты и будет выполнять задачи, обозначенные в плане подготовки, подчеркнули военные.