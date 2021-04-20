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20.04.2021 17:51
Рубрика: Власть

В Самарской области реализуют новые проекты на 14 миллиардов рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
На днях в областном правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Участники совещания рассмотрели четыре новых проекта, общий объем инвестиций которых превысил 14 миллиарда рублей.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Как отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров, непростые условия не отменяют задач, поставленных Президентом страны, по запуску нового инвестиционного цикла, наращиванию вложений в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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- Конечно, в нынешних условиях сделать это гораздо тяжелее. Но тем более важно, поскольку мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций и лично министр Дмитрий Богданов.

- Мы постоянно расширяем инструменты поддержки частного бизнеса, развиваем наши ведущие инвестплощадки. В прошлом году мы серьезно нарастили объем инвестиций в ОЭЗ "Тольятти", запустили два индустриальных парка, нескольким десяткам компаний присвоили статус резидентов территорий опережающего развития. Сегодня мы продолжаем вести работу с инвесторами, предлагая им лучшие условия для реализации проектов, - рассказал Дмитрий Богданов.

На заседании рассмотрели проект в области развития сельского хозяйства. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Еще один проект касается развития строительной сферы. На реализацию проекта инвестор направит 12,7 миллиарда рублей.

Третий инвестор представил рабочей группе проект в туристической сфере. Инвестиции составят более 153 миллиона рублей.

Четвертый проект, рассмотренный на заседании, касается автомобильной отрасли. Инвестор готов вложить в его реализацию 300 миллионов рублей.

Всего, за время существования рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области участники рассмотрели 83 проекта на общую сумму 222 миллиарда рублей.

В Самарской области поддержку инвесторам оказывает специально созданная структура - "Агентство по привлечению инвестиций".

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