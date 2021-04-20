В Саратовской области отремонтируют 2 тысячи километров дорог

В Саратовской области скорректировали целевые показатели национального проекта "Безопасные качественные дороги". Уже к 2024 году в регионе намереваются привести в нормативное состояние две тысячи километров дорожной сети.

Например, как сообщает областное министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году в рамках нацпроекта продолжится ремонт дороги "Маркс - Липовка - поселок имени Тельмана". Трасса соединяет 23 села, где проживает свыше 11 тысяч человек. Также по этой дороге проходит шесть маршрутов школьных автобусов. Кроме того, трасса связывает между собой Марксовский, Федоровский и Советский районы. С предложением провести ремонт дороги выступили местные жители, они же были включены в комиссию по приемке дорожной инфраструктуры Марксовского муниципального района.

- Осенью сельчане вывозят по этой дороге свою продукцию. Рядом проходят аммиакопровод, газопровод, нефтепровод. Специалисты, занимающиеся техническим обслуживанием этих коммуникаций, также пользуются нашей дорогой, - рассказала член комиссии и председатель общественного совета района Александра Комарова.

В этом году будет отремонтирован участок дороги "Маркс - поселок имени Тельмана" протяженностью свыше 11 километров, ранее в нормативное состояние привели 10 километров дорожного пути.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексея Петаева, в текущем году финансирование ремонта дорог в регионе по нацпроекту увеличится в сравнении с прошлым годом с 5,9 до 6,3 миллиардов рублей. Всего за год будет отремонтировано 261 километр дорог регионального и межмуниципального значения.

В планы ремонта включены значимые региональные дороги, которые связывают крупные населенные пункты, а также Саратовскую область с соседними регионами: Воронежской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями.

Работы будут вестись и в областном центре. Недавно на региональный уровень был передан ряд ключевых дорог в Саратове, по которым проходят основные потоки транспорта.

В министерстве строительства и ЖКХ, отметили, что дорожники будут согласовывать свои планы с коммунальными службами, чтобы они заблаговременно смогли организовать ремонтные работы теплотрасс и других поземных коммуникаций.

- На все дороги, которые попали в перечень по ремонту, еще до начала работ специалисты Минтранса будут выезжать совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, их попросят указать на схемах дорог наличие коммуникаций, колодцев, а также сроки проведения вскрышных работ, - рассказал министр.

Нацпроект по реконструкции и ремонту дорожной инфраструктуры реализуется в регионе с 2017 года. В этом году в него включены два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".