Видео: МЧС опубликовало кадры последствий взрыва газа в Нижегородской области

В МЧС России сообщили, что именно взрыв газовоздушной смеси и стал причиной последующего пожара в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области. Пресс-служба распространила 20 апреля дополнительное видео с места ЧП.

На кадрах хорошо видны место взрыва и обрушение стены трехэтажного здания, а также полностью сгоревшая крыша дома. По данным МЧС, первый сигнал тревоги о взрыве и последующем возгорании жилой многоэтажки поступил в понедельник в 20:43 (мск) от диспетчера.

"Через четыре минуты к месту прибыли силы и средства Константиновского пожарно-спасательного гарнизона, а также подразделения соседних районов и аэромобильная группировка Главного управления (специализированная пожарно-спасательная часть) и ФГКУ "Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России".

В результате происшествия произошло частичное обрушение 2 и 3 этажей второго подъезда, полностью разрушены четыре квартиры. Объем завалов составляет 1300 куб.м. Площадь обрушения составляет 200 кв.м. Пострадали семь человек, в том числе трое детей, один из которых погиб. Для приема пострадавшего населения развернуты два пункта временного размещения, организован автобус. Жители дома от размещения в ПВР отказались. Расселены по родственникам.

В 23:50 (мск) объявлена локализация пожара, а в 09:17 (мск) 20.04.2021 объявлена ликвидация последствий пожара на площади 900 кв.м.", - резюмировали в пресс-службе МЧС.