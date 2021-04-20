Жителям дома в Маргуше, где произошло ЧП, окажут материальную помощь

Жителям дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района, разрушенного взрывом газа, окажут материальную помощь. В доме обрушились перекрытия второго и третьего этажа.

Как сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области, минимальная выплата составит 10 тысяч рублей: ее получат жители дома, здоровье которых не пострадало в результате происшествия. Получившим травмы выплатят по 100 тысяч рублей, родственникам погибших - по 200 тысяч. Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе - с учетом материального ущерба и последующих решений о предоставлении жилья. На месте ЧП был создан оперативный штаб.

Напомним, в Маргуше продолжается разбор завалов после взрыва газа в трехэтажном многоквартирном доме накануне. Возбуждено уголовное дело: двоих сотрудников газовой службы подозревают в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В результате происшествия погиб трехмесячный ребенок, двое детей и двое взрослых были госпитализированы.