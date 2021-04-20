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20.04.2021 03:00

АО "РЭС" будет поощрять граждан за сообщения о хищении электроэнергии

Акционерное общество "Региональные электрические сети" вот уже несколько лет ведет системную работу по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электрической энергии. Значимую роль в этой работе играют сознательные граждане, сообщающие о хищениях электрической энергии.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За время реализации комплексной программы в компании пришли к выводу, что взаимодействие с активными гражданами в части пресечения незаконного потребления и привлечения к ответственности нарушителей требует более тщательного подхода, а сознательность и добросовестность таких граждан должна быть вознаграждена.

С апреля 2021 года принято решение о введении поощрительных выплат гражданам, сообщившим в АО "РЭС" о совершенном либо планируемом хищении. Вознаграждение выплачивается в случае подтверждения факта незаконного потребления, выявленного при проведении энергетиками проверки указанного объекта.

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов, указанных в установленном перечне). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

При этом выплата вознаграждения производится в максимально сжатые сроки - от подтверждения факта хищения и до составления соответствующих документов, обосновывающих выплату вознаграждения.

Стоит отметить, что сообщения, поданные анонимно или без указания реквизитов, вознаграждением не поощряются. Сообщение о совершённом либо планируемом хищении электроэнергии с указанием персональных данных для получения вознаграждения можно оставить на официальном сайте АО "РЭС" www.eseti.ru в разделе "Сообщить о хищении", заполнив соответствующую форму, или направив письменное заявление в адрес компании. АО "РЭС" гарантирует конфиденциальность предоставленной информации о лицах, обнаруживших факты хищения и сообщивших о них.

Благодаря совместным усилиям энергетиков и ответственных потребителей удается выявлять всё больше нарушений и фактов незаконного потребления электроэнергии.

За 1 квартал 2021 года поступило на 5% больше сообщений по фактам бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за период действия сервисов приема обращений специалисты АО "РЭС" приняли и обработали более 530 сигналов от сознательных граждан.

Ни одно обращение по факту хищения электроэнергии или иных нарушений не остается без внимания соответствующих подразделений компании. Неравнодушные граждане, ставшие очевидцами любого способа хищения электроэнергии (наброс на провода, "подозрительный" кабель, установка магнитов на счетчик и пр.), также могут сообщить в АО "РЭС" информацию анонимно любым удобным способом:

* позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* заполнив форму в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp и Viber.

Пресс-релиз подготовлен АО "РЭС"

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