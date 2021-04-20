Мошенники украли 1,5 млн на зубах коренных народов Эвенкии и Таймыра

Следователи полиции возбудили по материалам ФСБ уголовное дело о хищении полутора миллионов рублей. Преступление связано с оказанием услуг коренным малочисленным народам Таймыра и Эвенкии, информирует главк МВД по Красноярскому краю.

По данным правоохранителей, представители одного из образовательных учреждений региона и организации, занимающейся поддержкой коренных малочисленных народов Севера, заключили государственный контракт на оказание стоматологических услуг жителям Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов. Предполагалось лечение зубов северянам на сумму свыше восьми миллионов рублей.

Как полагают сотрудники ФСБ и полиции, в отчетных документах по контракту специалисты образовательного учреждения указали объем работ, не соответствующий фактическому. В результате ущерб государству превысил полтора миллиона рублей.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ.