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20.04.2021 08:43
Рубрика: Происшествия

Мошенники украли 1,5 млн на зубах коренных народов Эвенкии и Таймыра

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи полиции возбудили по материалам ФСБ уголовное дело о хищении полутора миллионов рублей. Преступление связано с оказанием услуг коренным малочисленным народам Таймыра и Эвенкии, информирует главк МВД по Красноярскому краю.

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По данным правоохранителей, представители одного из образовательных учреждений региона и организации, занимающейся поддержкой коренных малочисленных народов Севера, заключили государственный контракт на оказание стоматологических услуг жителям Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов. Предполагалось лечение зубов северянам на сумму свыше восьми миллионов рублей.

Как полагают сотрудники ФСБ и полиции, в отчетных документах по контракту специалисты образовательного учреждения указали объем работ, не соответствующий фактическому. В результате ущерб государству превысил полтора миллиона рублей.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ.

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