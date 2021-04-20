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В регионах уже идет подготовка к новому учебному году, который начнется в сентябре. Совсем недавно отрылись современные школы в Абакане, Костроме, в других городах и поселках России. В рамках нацпроекта "Образование" строительство школ продолжается.

Если в этом учебном году за парту сели 16 миллионов детей, то, по прогнозам, к 2024 году их будет уже 18,5 миллиона. Поэтому надо создавать дополнительные "школьные" места.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В Хакасии откроют три новые школы - две на 250 мест каждая в селах Чапаево и Целинное и "лицейская" школа на 1000 мест в столице республики - Абакане. Об этом "РГ" рассказал первый замминистра образования и науки республики Анатолий Бутенко.

В восьмом микрорайоне Абакана школу начали строить в 2019 году. Это новый, выросший буквально на пустом месте жилой район. Население в городе растет быстро, особенно детское и особенно в районах новостроек. Часть школ уже работает в две смены. Поэтому в ближайшее время в городе запланировано строительство еще как минимум одной школы.

Будущие ученики из восьмого микрорайона очень довольны, что уже осенью пойдут в новую школу. "Она очень красивая, - говорит шестиклассник Никита Трегубов. - Как дворец! Говорят, там будет два спортивных зала. А стадион во дворе мы уже разглядели. Там поле для мини-футбола отличное!"

От себя добавим: новая школа построена по самому современному проекту. На оборудовании тоже не экономили. Здесь будут учебные кабинеты с интерактивными досками, цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы, мастерские по обработке металла, кулинарный класс, хореографическая студия.

В новой школе Абакана будут цифровые лаборатории, кулинарный класс и студия хореографии

Подготовка к занятиям в новой школе в Костроме тоже вышла на финишную прямую. Запись в первый класс началась с 1 апреля. Новая школа построена в микрорайоне Давыдовский. Это тоже быстро растущий район города. В нее из старых школ с удовольствием переходят целые классы вместе с учителями. Здесь своя котельная, столовая с пароконвектоматом для диетических блюд.

Физкультуре уделено особое внимание. Часть классов будут спортивными - футбольными. Утром и вечером их ученики будут тренироваться, днем - учиться. Юных футболистов обеспечат двухразовым горячим питанием.

Учебное оборудование закупалось специально под программы основного и дополнительного образования с учетом концепции школы полного дня. Это значит, что после уроков ребята смогут заниматься в кружках и лабораториях - в том числе такими перспективными направлениями, как программирование городских систем, ландшафтный дизайн, технологии умного дома и предприятия.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия СФО Хакасия ЦФО Костромская область Национальные проекты 2019-2024

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