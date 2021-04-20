Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу

Сказать "спасибо" скорой помощи могут жители Новосибирской области.

В преддверии Дня работников службы скорой помощи министерство здравоохранения региона запускает акцию "Спасибо, скорая!" и приглашает жителей области принять в ней участие.

Новосибирцы могут в социальных сетях поблагодарить за работу медсестер, фельдшеров и врачей "неотложки", а также поделиться историями спасения жизней.

Сказать "Спасибо, скорая!" можно на странице регионального минздрава в соцсетях - facebook, vk, Instagram или на своей собственной странице. Рассказ нужно сопроводить хэштэгом #СпасибоСкорая. Здесь же можно поделиться историями о людях, которые ставят диагнозы, принимают сложные решения, реанимируют в любых ситуациях и в любых условиях, сказать им слова благодарности.

В этом году 28 апреля в России впервые отметят День работников скорой помощи.