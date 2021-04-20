Новосибирский бизнес получает лучшую в стране гарантийную поддержку

Новосибирская область стала победителем в номинации "Лучшая гарантийная поддержка" в федеральном рейтинге центров "Мой бизнес".

Лучшие в стране центры "Мой бизнес" назвали на всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая прошла в Калининграде. Мероприятие посетила делегация Новосибирской области, в составе которой - министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров и руководитель регионального центра "Мой бизнес" Михаил Космынин.

Андрей Гончаров отметил, что гарантийную поддержку и поручительства предпринимателям региона предоставляет Гарантийный фонд Новосибирской области, учрежденный минпромторгом в 2009 году. С 2020 года фонд работает на площадке центра "Мой бизнес". За все время деятельности фондом выдано 3637 поручительств на общую сумму 20,4 миллиарда рублей, сумма кредитов составила 47,85 миллиарда рублей.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в рейтинг включены центры "Мой бизнес" из 84 регионов России, которые разделены на три группы согласно уровню развития сектора малого и среднего предпринимательства. При расчете рейтинга было выделено 12 направлений и определены лидеры по каждому из них.

Новосибирский центр "Мой бизнес" создан в сентябре 2020 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его задача - вовлечь как можно больше людей в бизнес-активность, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес.