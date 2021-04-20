Звание Героя Кузбасса присвоено 95-летнему участнику Великой Отечественной войны Анатолию Терехову, который уже почти 40 лет в память о погибших высаживает в разных уголках России сибирские кедры. Несмотря на возраст и пандемию, фронтовик продолжает свою миссию и готовит новые проекты.

Высокую награду ветерану вручили в день рождения. Ведь жизнь Анатолия Михайловича можно назвать подвигом. Войну он встретил 15-летним мальчишкой. Один из четырнадцати детей в семье заканчивал школу, одновременно работая на заводе. На фронт призвался весной 1944-го. Месяц воевал механиком-водителем в составе экипажа 183-й танковой бригады 10-го танкового корпуса Пятой гвардейской танковой армии, а потом служил в мотобатальоне автоматчиков. Вместе с однополчанами Терехов освобождал города и концлагеря в Западной Европе, а Победу встретил в Польше. После войны, оставившей на память о себе не только боевые награды, но и контузию, трудился в угольной отрасли. У полного кавалера "Шахтерской славы" - шесть десятков лет трудового стажа. "Я живу, как в песне - за себя и за того парня", - сказал ветеран корреспонденту "РГ". А если точнее, то за тех парней. Наша газета в 2016 году впервые написала, как после войны Терехов много лет посвятил годы тому, чтобы узнать судьбу своих без вести пропавших родственников и боевых товарищей. И нашел места гибели каждого. А в 1983-м посадил в память о них первые кедры - на небольшой станции в Курской области. А теперь уже несколько тысяч высаженных Анатолием Михайловичем хвойных деревьев шумят в Волгограде, Москве, под Калугой и Новгородом, в Беларуси, Канаде и Сербии. И, конечно же, в родном Кемерово.

Каждый год перед 9 мая фронтовик составлял "кедровые маршруты", следуя которым, успевал посадить новые деревья и проведать те, что уже посадил. Всего на территории воинских мемориалов России и Беларуси - уже больше 25 аллей. Весной 2020-го поездка сорвалась из-за пандемии. Но в октябре из Кузбасса в Москву и Мамаев Курган отправились машины с большими, под два метра, кедрами.

В мае Анатолий Михайлович собирается посадить новую Аллею Славы - в Екатеринбурге

В мае Анатолий Михайлович вновь собирается в дорогу: в Екатеринбурге собираются высадить Аллею Славы Кузбасса и Урала из двадцати кедров. Недавно Терехов представил этот проект на всероссийский конкурс "Опыт. Эстафета. Будущее".