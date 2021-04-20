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20.04.2021 13:00
Рубрика: Власть

В левобережье Новосибирска расселяют аварийные дома

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В левобережной части Новосибирска благодаря муниципальной программе развития застроенных территорий будут расселены дома, признанные ветхим или аварийным жильем. На их месте вырастут современные многоэтажки. При этом по условиям программы лишь часть домов расселяются за счет бюджета, обязательства по остальным берут на себя застройщики.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Двухэтажные шлакоблочные дома в пределах 4-го и 5-го переулков Римского-Корсакова иначе как развалюхами не назовешь. Они ускоренными темпами строились для заводчан в суровые послевоенные годы и даже по меркам конца 40-х едва ли отвечали требованиям комфорта. А за семьдесят лет и вовсе пришли в ужасное состояние.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Есть федеральный закон, по которому возможно расселение такого жилья, - отмечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Но напоминаю, что какое-то время он не действовал, средства не выделялись в течение года. Мы не стали ждать, использовали свою программу развития застроенных территорий и привлекли инвесторов к расселению старых домов. Они возведут на их месте современное, комфортное жилье. Этот инструмент дополняет федеральную программу, которая сейчас возобновлена.

Дома в переулках Римского-Корсакова признаны аварийными, так как инженерные коммуникации в них изношены до предела. Плюс из-за отсутствия подвалов трубы проходят прямо под полом и в январе-феврале перемерзают. Аварийное состояние жилья, по словам специалистов администрации Ленинского района, создает дополнительную проблему: здесь очень часто меняются управляющие компании. Крупные обслуживающие организации эти дома не берут, а для небольших устранение аварийных ситуаций в зимний период становятся настоящим испытанием.

- Здесь настоящая беда с отоплением и водопроводом - постоянно что-то выходит из строя. Системы очень старые, батареи все ржавые, даже на потолке ржавчина от труб. В округе такие дома сносятся, строятся новые высотки, и правильно: там вокруг чистота, детские площадки, парковки, магазинчики. Одним словом, культура, - говорит Елена, жительница соседнего дома, расселение которого планируется осуществить до конца 2023 года.

Всего в зону расселения попали восемь двухэтажек. Четыре из них в течение двух лет расселит муниципалитет, они вошли в федеральную программу, которую осуществляют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Еще четыре дома, по условиям участия в проекте, расселяет застройщик. Причем свою часть договора коммерческая компания должна выполнить раньше, до конца текущего года.

В сроки обещают уложиться, тем более что один из четырех домов в зоне ответственности застройщика расселен полностью и уже пошел под снос. Еще в трех домах расселение завершается, в них осталось всего пять семей. Через пару лет здесь будет построен дом с секциями в 10-13 этажей, жилая площадь которого составит 26 тысяч квадратных метров. Новая высотка рассчитана примерно на тысячу жильцов, тогда как расселяемые восемь домов - это всего 64 квартиры. Правда, некоторые из них до сих пор делят две семьи.

Примечательно, что жильцы, как правило, хотят остаться в родном Ленинском районе, и их пожелание учитывают. С каждой семьей вопрос решают индивидуально - без согласия владельцев квартир расселение невозможно.

- Желание остаться в родном районе связано с разными причинами: кто-то не хочет далеко уезжать от родных, друзей, у кого-то дети здесь ходят в школу, - отмечает Анатолий Локоть. - Так или иначе, мы стараемся учитывать мнение жильцов. В целом с 2014 года реализовано25 таких проектов по программе развития застроенных территорий. Расселено 87 домов, из них только 33 дома - за счет бюджета, а остальные взяли на себя застройщики. Еще порядка тридцати домов будут расселены в обозримом будущем.

Фото: Татьяна Кравченко

Так, еще один крупный проект застройки позволил расселить восемь ветхих домов на улице Титова. Здесь также начался снос первого из запланированных к демонтажу бараков - "времянки" с коридорной системой строились еще в 1937 году. По словам Анатолия Локтя, новосибирцы в 21 веке не должны жить в таких условиях - город стремится избавиться от физически и морально устаревших жилмассивов.

"Деревяшки" на Титова в ближайшие несколько лет сменят шесть новостроек высотой от 6 до 25 этажей. Запланированное строительство станции метро на площади Станиславского, а также расширение Троллейной улицы в перспективе сделают этот микрорайон еще более привлекательным.

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