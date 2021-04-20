В левобережье Новосибирска расселяют аварийные дома

Двухэтажные шлакоблочные дома в пределах 4-го и 5-го переулков Римского-Корсакова иначе как развалюхами не назовешь. Они ускоренными темпами строились для заводчан в суровые послевоенные годы и даже по меркам конца 40-х едва ли отвечали требованиям комфорта. А за семьдесят лет и вовсе пришли в ужасное состояние.
- Есть федеральный закон, по которому возможно расселение такого жилья, - отмечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Но напоминаю, что какое-то время он не действовал, средства не выделялись в течение года. Мы не стали ждать, использовали свою программу развития застроенных территорий и привлекли инвесторов к расселению старых домов. Они возведут на их месте современное, комфортное жилье. Этот инструмент дополняет федеральную программу, которая сейчас возобновлена.
Дома в переулках Римского-Корсакова признаны аварийными, так как инженерные коммуникации в них изношены до предела. Плюс из-за отсутствия подвалов трубы проходят прямо под полом и в январе-феврале перемерзают. Аварийное состояние жилья, по словам специалистов администрации Ленинского района, создает дополнительную проблему: здесь очень часто меняются управляющие компании. Крупные обслуживающие организации эти дома не берут, а для небольших устранение аварийных ситуаций в зимний период становятся настоящим испытанием.
- Здесь настоящая беда с отоплением и водопроводом - постоянно что-то выходит из строя. Системы очень старые, батареи все ржавые, даже на потолке ржавчина от труб. В округе такие дома сносятся, строятся новые высотки, и правильно: там вокруг чистота, детские площадки, парковки, магазинчики. Одним словом, культура, - говорит Елена, жительница соседнего дома, расселение которого планируется осуществить до конца 2023 года.
Всего в зону расселения попали восемь двухэтажек. Четыре из них в течение двух лет расселит муниципалитет, они вошли в федеральную программу, которую осуществляют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Еще четыре дома, по условиям участия в проекте, расселяет застройщик. Причем свою часть договора коммерческая компания должна выполнить раньше, до конца текущего года.
В сроки обещают уложиться, тем более что один из четырех домов в зоне ответственности застройщика расселен полностью и уже пошел под снос. Еще в трех домах расселение завершается, в них осталось всего пять семей. Через пару лет здесь будет построен дом с секциями в 10-13 этажей, жилая площадь которого составит 26 тысяч квадратных метров. Новая высотка рассчитана примерно на тысячу жильцов, тогда как расселяемые восемь домов - это всего 64 квартиры. Правда, некоторые из них до сих пор делят две семьи.
Примечательно, что жильцы, как правило, хотят остаться в родном Ленинском районе, и их пожелание учитывают. С каждой семьей вопрос решают индивидуально - без согласия владельцев квартир расселение невозможно.
- Желание остаться в родном районе связано с разными причинами: кто-то не хочет далеко уезжать от родных, друзей, у кого-то дети здесь ходят в школу, - отмечает Анатолий Локоть. - Так или иначе, мы стараемся учитывать мнение жильцов. В целом с 2014 года реализовано25 таких проектов по программе развития застроенных территорий. Расселено 87 домов, из них только 33 дома - за счет бюджета, а остальные взяли на себя застройщики. Еще порядка тридцати домов будут расселены в обозримом будущем.
Так, еще один крупный проект застройки позволил расселить восемь ветхих домов на улице Титова. Здесь также начался снос первого из запланированных к демонтажу бараков - "времянки" с коридорной системой строились еще в 1937 году. По словам Анатолия Локтя, новосибирцы в 21 веке не должны жить в таких условиях - город стремится избавиться от физически и морально устаревших жилмассивов.
"Деревяшки" на Титова в ближайшие несколько лет сменят шесть новостроек высотой от 6 до 25 этажей. Запланированное строительство станции метро на площади Станиславского, а также расширение Троллейной улицы в перспективе сделают этот микрорайон еще более привлекательным.