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20.04.2021 14:34
Рубрика: Общество

В Новосибирске прооперировали пациента с "улыбкой Джокера"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Специалисты по челюстно-лицевой хирургии Новосибирской областной больницы прооперировали пациента с распоротой щекой. Как передает KP.Ru, лицо мужчины после травмы напоминало жуткую улыбку Джокера, известного персонажа американских комиксов.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области
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Не так давно в городе установилась теплая погода, и 14 апреля 54-летний новосибирец решил отправиться на первую в этом сезоне велопрогулку. Однако на улицах оставался снег и лед, и, не удержавшись на скользкой дороге, мужчина потерял равновесие и рухнул в небольшой сугроб. Кусок острого металла, который скрывался под снегом, вонзился ему в лицо и буквально вспорол половину рта и щеку.

По словам челюстно-лицевого хирурга Дмитрия Прошкина, пациент поступил в отделение со скальпированной раной лица, кожа была содрана до кости, щека отслоилась, а уголки рта были порваны. Он не мог самостоятельно есть и, пока находился в реанимации, питался через зонд. Для того чтобы восстановить все функции, хирургам пришлось сшивать не только кожу, но мышцы и нервы.

Мужчина останется под наблюдением врачей на время длительной реабилитации. Ему нужно будет заново научиться открывать рот, жевать пищу, разговаривать. Только со временем он сможет начать разрабатывать мимику лица, улыбаться.

- Через несколько месяцев пациент начнет выполнять специальные упражнения. К примеру, складывать губы трубочкой, - говорит Дмитрий Прошкин. - Пока рубцы только формируются, есть возможность их разработать, чтобы мышцы вспомнили, как совершать те или иные действия.

Лишь год спустя сибиряк может полностью вернуться к обычной жизни, но небольшой шрам все таки останется, предупредили хирурги.

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