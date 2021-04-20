В новосибирском метро появились составы из четырех ярких вагонов. В них можно узнать о тех возможностях, которые появились у людей благодаря нацпроектам. Каждый посвящен определенной теме: "Быть здоровым", "Сохранить природу", "Узнавать новое", "Создавать семью".

В метро Новосибирска есть вагоны, где можно узнать всё о нацпроектах. Фото: Татьяна Кравченко

В течение полугода пассажиры смогут получать исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам, просканировав QR-коды. Впрочем, и сами "Вагоны возможностей" могут рассказать много нового.

На станции "Студенческая" поезд метро традиционно заполняет молодежь. Я захожу в синий вагон, посвященный нацпроекту "Образование". "Топ-5 профессий будущего" на стене вагона вызывает оживленный спор: инженер 3D-печати, архитектор живых систем, онлайн-терапевт, биофармаколог, специалист по кибербезопасности. А где юристы?

Среди любопытных фактов о детских технопарках, вроде знаменитого "Кванториума", о результатах ЕГЭ в период пандемии и масштабном конкурсе для молодых новаторов есть оформленные в форме "вопрос-ответ" советы. Как записать ребенка на дополнительные занятия, какие из них доступны в сельской местности? И другие. "Сохранила себе адрес портала растимдетей.рф, думаю, там много полезного, - говорит Лилия, молодая мама троих детей. - Вообще я не первый раз попадаю в этот поезд, но тогда ехала в другом вагоне - специально села в тот, что посвящен созданию семьи". В вагоне "Образование" Лиля сохранила и ссылки на ресурсы, которые размещены в форме QR-кодов. Обещает внимательно изучить.

Самый яркий, красный вагон новосибирского поезда посвящен нацпроекту "Здравоохранение", и здесь, пожалуй, сосредоточен максимум самых полезных для любого человека советов. Полный мужчина в самом расцвете лет, заметно смущаясь, искоса читает о том, как измерить индекс массы тела. Молодая девушка рассматривает инфографику: как распознать у человека инсульт и вовремя помочь.

Но основное внимание привлекает список полезных для тела и сердца упражнений, а еще пять шагов отказа от никотина. "Я сам спортсмен, тренер по боксу, и, конечно, за любую агитацию здорового образа жизни", - говорит один из пассажиров Александр Смирнов.