В Омске отменили авиарейс из-за попадания птицы в турбину самолета

Рейс из Омска в Москву пришлось отменить по техническим причинам. Лайнер столкнулся с птицей.

Борт компании "Аэрофлот" Airbus A-320 должен был вылететь из Омского аэропорта в Шереметьево 19 апреля в 13 часов 40 минут. Однако при предполетном досмотре специалисты обнаружили следы попадания птицы в левый двигатель.

- Транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и авиабезопасности, в ходе которой будет проконтролировано соблюдение прав пассажиров, - сообщили "РГ" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пассажиры вылетели в Москву другим бортом на следующий день.

Это уже не первый случай, когда авиарейсы приходится отменять из-за столкновения лайнеров с птицами. Глиссада самолетов в Омске проходит над природным заповедником "Птичья гавань", где гнездятся пернатые. Несколько лет назад местные власти даже планировали переселить чаек-хохотуний на остров посреди Иртыша. Орнитологи заявляли, что стремительно растущая популяция птиц в центре города угрожает безопасности полетов.