Жительницу Барнаула признали самой красивой "пышкой" страны

Уроженка Алтайского края Ольга Фундаракина стала победительницей Всероссийского конкурса красоты "Северная Аврора 2021".

На протяжении двух недель 12 участниц в возрасте от 30 до 49 лет соревновались за право носить корону королевы красоты plus size. Конкурс красоты для "пышных" девушек проводится уже девятый год и пользуется популярностью, поскольку, по словам его организаторов, люди устали от худых и неестественных моделей.

- Все конкурсантки достойны победы, стали обладательницами эксклюзивных номинаций и каждая стала лучшей версией себя, - сообщили организаторы конкурса в соцсетях. - Королева 9 сезона Всероссийского конкурса plus size красоты Северная Аврора 2021 - Ольга Фундаракина. Победительница из города Барнаула.

Ольга Фундаракина родилась в Усть-Чарышской Пристани Алтайского края. Жительница Барнаула рассказала, что любит готовить, особенно борщ и плов, не любит людей-нытиков и предпочитает отдыхать в горах, так как они дают ей много сил и спокойствие.