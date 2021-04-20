Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело сценарий долговой нагрузки Ставропольского края в лучшую сторону. Это говорит о том, что регион справился с негативными последствиями пандемии и демонстрирует экономическую стабильность. Корреспондент "РГ" выяснил, что стоит за данными прогнозами и как они влияют на инвестиционную привлекательность субъекта.

Эксперты Fitch Ratings (одного из авторитетнейших в своей сфере, представителя "большой тройки" вместе с Moody"s и Standard & Poor"s) предлагают услуги по составлению долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов десятков тысяч эмитентов - государств, регионов, муниципалитетов, голубых фишек фондового рынка, их акций, облигаций и других ценных бумаг и деривативов. В одном из последних исследований агентство проанализировало положение дел в крае.

"Fitch Ratings изменило с "Негативного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочным рейтингам Ставрополья и подтвердило их на уровне "BB+". Это связано с лучшими, чем ожидалось, результатами исполнения бюджета в 2020 го-ду", - пояснили в министерстве финансов региона.

Эксперты агентства отмечают, что край проводит взвешенную долговую политику, о чем свидетельствует умеренный уровень задолженности. К плюсам бюджетной политики агентство отнесло консервативное управление ликвидностью, достаточный остаток средств, наличие открытых кредитных линий в государственных банках. Fitch ожидает, что регион будет поддерживать эти показатели в 2021-2025 годах.

В свою очередь, в краевом минфине отметили, что новое исследование повлияет на доверие к гособлигациям Ставрополья. Оценка производилась на основании данных за 12 месяцев 2020 года. Учитывались темпы социально-экономического развития, исполнение бюджета, долговая устойчивость, ликвидность кредитного портфеля, налоговая политика, обеспечение защиты прав человека.

В краевом минфине отметили, что обновленный рейтинг повлияет на репутацию гособлигаций Ставрополья

"Позитивные прогнозы положительно сказываются при заимствованиях в кредитных организациях и размещении государственных облигаций региона на снижении затрат на обслуживание долга, они помогают привлекать инвесторов для реализации проектов на территории края", - добавили в ведомстве.

В 2020 году в связи с отказом кредитных организаций предоставить региону среднесрочные заимствования руководство субъекта решило выпустить государственные облигации на семь миллиардов рублей. Они вызвали большой интерес, и в итоге купонный доход по ним был снижен до 6,2 процента годовых.

- Облигации государственного займа - распространенный способ привлечения средств с гарантированной доходностью, - поясняет директор Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Азамат Тлисов. - Таким образом Ставрополье планирует укрепить несколько просевший из-за пандемии бюджет, чтобы важные для региона инвестиционные социальные проекты не затормозились.

То, что крупное агентство обратило внимание на ценные бумаги Ставрополья, дает соответствующий сигнал крупным игрокам: "С регионом можно работать, его ценные бумаги обеспечены и надежность вложений гарантирована". И самое главное, субъект способен сохранить заявленную доходность своих облигаций, что в сложной экономической обстановке особенно значимо для инвесторов, которые ищут сейчас надежные площадки для размещения своих активов.

- Важным является то, что динамика, которую зафиксировали в рейтинговом агентстве, положительная. Значит, край рассматривается как одна из интересных инвестиционных площадок, - добавил Тлисов.

Конечно, есть и российские рейтинговые агентства. Но международные оценки позволяют надеяться на то, что крупные игроки рынка будут рассматривать регион как объект для вложения средств, видя надежность и стабильность экономики. •

Комментарий

Алексей Ковалев, аналитик ГК "Финам":

- Конечно, оценки рейтинговых агентств - как международных (к примеру, Fitch), так и национальных (АКРА, "Эксперт") - учитываются на рынке субфедеральных облигаций при принятии бизнесменами инвестиционных решений. В данном случае рейтинг остался неизменным, а вот прогноз по нему улучшен. Что касается влияния оценок данных агентств на финансовую жизнь регионов, то повышение рейтинга потенциально позволяет разместить на рынке новые облигации по более низкой ставке и тем самым удешевить заимствования для эмитента.

Кстати

В экономику Ставропольского края в 2021 году инвесторы намерены вложить около 250 миллиардов рублей - это на 25 процентов больше, чем в 2020-м. Таких показателей власти планируют добиться в том числе благодаря новому механизму предоставления предпринимателям земель.