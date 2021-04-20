Ингушская школа вошла в топ школ новых технологий

Школа № 5 в Малгобеке Ингушетии вошла во всероссийский топ по внедрению новых технологий. В ней летают квадрокоптеры, учащиеся учатся заваривать настои из лекарственных трав и получают самые высокие в республике баллы на ЕГЭ по русскому языку.

Из 823 учащихся учебного заведения 556 занимаются в бесплатных пришкольных кружках и секциях. В малгобекской школе, например, учат, как собирать и использовать дикорастущие и культурные растения или оказывать первую медицинскую помощь.

- Я не боюсь, что мой ребенок после уроков предоставлен сам себе, наоборот, спокойна и уверена, что он не только под присмотром, но получает полезные знания и навыки, - говорит мама ученицы седьмого класса Залина Чербижева.

Благодаря нацпроектам в учебном заведении есть современные лаборатории, телерадиостудия, 3D-принтеры и другие умные приборы, а с помощью квадрокоптеров снимаются все массовые мероприятия, проводимые в его стенах.

"Конек" школы - регулярное взаимодействие с родителями. В школьный совет входит 33 человека (по одному родителю от каждого класса).

- Если ребенок набедокурил, именно родительский совет, решает, как поступить, чтобы это не повторилось, - поясняет директор общеобразовательного заведения Зара Дидигова.

Каждое утро кто-то из родителей снимает пробу с блюд в школьной столовой для контроля их качества. В школе проводятся общегородские мероприятия.

- Наша позиция - школа для всех: учителя, дети и родители нередко участвуют в решении городских проблем, например, по благоустройству. Мы посадили сотни фруктовых деревьев, - говорит Дидигова.

В учебном заведении есть арт-кафе "Бродячая собака", по аналогии с известным питерским подвальчиком, оформленное в историческом духе XIX века. Малгобекские школьники также показывают хорошие результаты в учебе: у них самый высокий бал ЕГЭ в республике по русскому языку.