Северному Кавказу нужен научно-промышленный кластер двойного назначения. Об этом в начале апреля заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка на совещании, которое провел заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

Полпред подчеркнул, что предприятия ОПК в округе сейчас проводят диверсификацию и стараются найти место на рынке продукции гражданского и двойного назначения.

- Им стоит также обратить внимание на участие в государственных закупках в кооперации с частными компаниями. Одним из вариантов сотрудничества может стать создание научно-промышленного кластера двойного назначения, - заявил Чайка.

Это позволит выпускать уникальную высокотехнологичную продукцию и работать на импортозамещение. В СКФО ежегодно растет индекс промышленного производства, но, по мнению Юрия Чайки, этого недостаточно.

- В Северо-Кавказском федеральном округе кластерная политика пока не очень эффективна. Федеральным законодательством еще пять лет назад было закреплено, что основным инструментом развития региональной промышленности являются производственные кластеры. Обязательным требованием к ним является, например, наличие технопарков и профтехучилищ, - объяснил корреспонденту "РГ" директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Промышленные кластеры, по мнению Шпиленко, помогают выявить инвестиционные ниши. Сейчас за рубежом закупается много различного сырья, комплектующих и материалов, которые можно производить в России, но для этого нужны новые технологии и инвестиционные проекты.

- В отдельных случаях до 80 процентов комплектующих мы закупаем за границей. Так что это тоже своего рода вызов предприятиям ОПК в плане диверсификации. Они могут с помощью кластеров находить свои ниши и использовать имеющиеся у них компетенции, чтобы занять их. Если же компетенций не хватает, нужно подключать науку. Так что мнение Юрия Чайки правильное, - считает Андрей Шпиленко.

Создание кластера может сыграть на руку и предприятиям ОПК, и частным компаниям, которые в него войдут

Напомним, в марте нынешнего года "РГ" писала о ситуации на оборонном заводе "Оптрон-Ставрополь ("Вышел из строя", "РГ" N 54 от 16.03.2021), который производит силовые полупроводниковые приборы для оборонной промышленности. Это единственное предприятие, где изготавливают диоды для систем питания отечественных МиГов, Ту и Су. Однако в последние годы госзаказ катастрофически сократился, что привело к угрозе закрытия завода.

Как рассказал корреспонденту "РГ" директор предприятия Павел Бороданенко, в феврале работники получили от инвесторов уведомление о сокращении. В ситуацию вмешалось министерство промышленности Ставрополья, которое пытается стабилизировать работу завода. В ведомстве отметили, что поскольку продукция изготавливалась преимущественно для военных целей, то к ней предъявлялись особые требования. Из-за этого многие технологические процессы выполнялись вручную, что значительно влияло на себестоимость и цену. "Чтобы перенастроить все мощности завода на выпуск гражданской и конкурентоспособной продукции, требуется модернизация, которая не предусмотрена инвестиционными планами собственников", - пояснили в минпроме региона. Чтобы сохранить уникальное предприятие и не допустить его закрытия, ведомство ведет поиск инвесторов, готовых купить производство с его патентами и наработками.

На предприятии "Оптрон-Ставрополь" сообщили, что продукция для гражданского рынка у них есть. Например, разработаны диоды для автотракторных генераторов, быстродействующие диоды для инверторных сварочных аппаратов, диоды для перспективной конструкции генератора, разрабатываемого для самолетов гражданской авиации (МС-21, Sukhoi Superjet New), оптронные тиристоры для печатного монтажа. Но спроса на них сейчас нет из-за обилия китайских аналогов.

- Создание кластера может сыграть на руку и предприятиям ОПК, и частным компаниям, которые в него войдут. Оборонные заводы получат новые возможности, чтобы продолжить функционирование и выйти в гражданский сектор, а частные компании смогут получить доступ к госзаказу, - считает сопредседатель Ставропольского краевого отделения "Опоры России" Павле Мрвалевич.

По словам Мрвалевича, частные компании и сейчас нередко выполняют госзаказы, но, как правило, государство перестраховывается и покупает какую-то долю их акций, чтобы иметь рычаги воздействия.

А вот, по мнению президента Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Бориса Оболенца, Северный Кавказ - не лучшее место для реализации такого рода инициатив в сфере промышленности.

- Я так понимаю, государство пытается поддержать предприятия ОПК, которые закрываются. Мне жаль, что люди теряют работу. Но если объективно оценить ситуацию, на этих заводах стоит оборудование 80-х годов прошлого века, есть ли смысл их реанимировать? В нашем крае хорошо растет пшеница, так и нужно заниматься сельским хозяйством. Мы же не выращиваем зерно в северных регионах страны. Зачем же тогда искусственно создавать на юге промышленный кластер? Не думаю, что это хорошая идея. В свое время многие оборонные предприятия создавались у нас как дублирующие, на случай войны. Сейчас их поддерживать, может, и надо, но большой перспективы у этой работы я не вижу, - заявил Оболенец.

Мнение

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент":

- Перспективы у такого кластера все же есть. Перед отечественной экономикой по-прежнему стоит задача импортозамещения, и ее нужно решать. Кроме того, необходимо увеличивать экспорт высокотехнологичной продукции российского производства, наращивать поступления в бюджеты всех уровней, и предприятия кластера могут в этом помочь.

Можно наладить выпуск различной продукции как для населения, так и для бизнеса, что позволит заводам диверсифицировать свою деятельность, улучшить операционные результаты. Сотрудничество компаний разных форм собственности поможет им разделить расходы между собой, расширит круг потенциальных покупателей. Применение оборонных технологий в производстве гражданских товаров приведет к созданию новой продукции, что повысит качество жизни граждан.

Вряд ли сейчас ставится цель конкурировать с товара- ми мировых корпораций. Сначала нужно научиться делать товары с похожими характеристиками. Речь идет о межремонтном ресурсе, безопасности, длительности работы.

Совершенствование потребительских характеристик - следующая задача, и здесь как раз может помочь сотрудничество с частными компаниями, которые работают на высококонкурентных рынках, знают запросы клиентов, следят за спросом. Взаимодействие оборонных и частных предприятий поможет повысить качество продукции, снизить ее себестоимость, сформировать устойчивый спрос на нее. А по мере насыщения внутреннего рынка товары стоит продвигать и на рынки других стран, где они будут способны выдерживать конкуренцию с аналогами.