Ставропольский рынок агрострахования за последние три года вырос в восемь раз. Такие данные привели в Национальном союзе агростраховщиков. Площадь озимых, которую краевые сельхозпроизводители решили защитить на случай неурожая, так и вовсе самая большая в России - 548 тысяч гектаров.

Ставрополье в прошлом году стало лидером страны по доле застрахованных посевов - около 30 процентов. Данную услугу в регионе предоставляли около 15 компаний. Риск остаться без прибыли велик в последнее время как никогда. За подтверждением далеко ходить не надо: в 2020-м урожай зерновых в регионе составил 5,2 миллиона тонн, что меньше, чем в 2019-м, на 3,1 миллиона. Причиной стали неблагоприятные погодные аномалии - засуха и заморозки.

Сейчас в России разрабатывается законопроект о новом виде субсидирования страховой защиты для растениево=дов - при наступлении чрезвычайных ситуаций природного характера. Пока государство и аграрии делят расходы на страхование пополам. Новая субсидия компенсирует растениеводам до 80 процентов затрат на страховку, а также существенно расширит возможности владельцев небольших сельхозпредприятий.

- Кроме того, закон упростит процедуры, связанные с возмещением убытков, а стоимость нового вида страхования будет существенно ниже уже действующего, - подчеркнул глава аграрного ведомства края Владимир Ситников.

На данный момент аграрии Ставрополья в общей сложности застраховали 571,4 тысячи гектаров, отданных под озимые культуры. Страховая стоимость будущего урожая составила 25,8 миллиарда рублей. Сейчас в регионе набрала обороты кампания по защите яровых культур - 200 тысяч гектаров.

Однако далеко не все аграрии пользуются данной услугой. Связано это в первую очередь с тем, что зачастую сложно получить компенсации. Как рассказал корреспонденту "РГ" фермер Роман Пономарев, который занимается выращиванием зерновых культур, к страхованию сельхозпроизводители по-прежнему относятся скептически:

- Добиться выплат всегда невероятно сложно. Владельцам небольших хозяйств не хватает времени, знаний и специалистов, чтобы получить компенсации. Этот механизм больше подходит крупным агрохолдингам.

Что касается новой инициативы законодателей, то, по мнению Пономарева, все будет зависеть от того, как ее применят на практике. Большая проблема заключается еще и в том, что этой услугой практически не пользуются садоводы и виноградари.

- К сожалению, уровень страхования многолетних насаждений на Ставрополье невелик. В регионе только одно хозяйство страхует виноградники на площади 535 гектаров, - сообщил Ситников.

Связано это с тем, что при выплате компенсации садоводам и виноградарям используют те же механизмы, что и при выплате зерноводам.

- В страховой компании владельцу сада нужно предоставить данные об урожае за последние три-пять лет. Но если сад заложен всего пару лет назад, то таких сведений просто нет, - поясняет руководитель ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. - Страховые компании в своих оценках ориентируются на среднюю урожайность по краю. Но в старых и обычных садах количество деревьев на гектаре в четыре раза меньше, чем в интенсивных, и урожайностью они не блещут. Однако из-за того, что их тоже принимают в расчет, возникают большие проблемы со страхованием новых многолетних насаждений. Нужны соответствующие изменения в законодательство.

В 2020 году урожай зерновых в регионе составил 5,2 миллиона тонн, что меньше, чем в 2019-м, на 3,1 миллиона. Причиной стали неблагоприятные погодные условия

По его мнению, нужно вводить систему, аналогичную той, что действует при выдаче субсидий. В ней присутствуют такие понятия, как классические, интенсивные и суперинтенсивные сады.

- Еще одна проблема - отсутствие понятия "потеря качества урожая". К примеру, сад побил град. Урожай остался тем же, но качество продукции сильно упало. Выращивалось премиальное яблоко, но в итоге его можно отправить только на переработку. Как итог, падает доходность предприятия, но по действующим нормам это не является страховым случаем, - посетовал Ширинов. - Так что здесь тоже нужны изменения.

Комментарий

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков (НСА):

- В 2021 году НСА ожидает, что на Ставрополье продолжит активизироваться страховая защита посевов. После рекордных выплат аграриям края за погибший урожай 2020 года, которые превысили полтора миллиарда рублей, хозяйства застраховали в 2,6 раза больше озимых, чем годом ранее. По площади застрахованного озимого клина регион занял первое место в России, в планах - нарастить в несколько раз защиту яровых сельхозкультур. В результате восстановления системы господдержки и позитивной практики компенсационных выплат сумма агрострахования в Ставропольском крае выросла за три года в восемь раз: со 187 миллионов рублей в 2018-м, когда аграрии пользовались услугой исключительно за свой счет, до полутора миллиардов - в 2020-м (с учетом договоров, заключенных на 2021-й). НСА полагает, что опыт Ставрополья может быть масштабирован и использован в других регионах.