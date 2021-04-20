В Минводах 19 тысяч человек остались без воды из-за прорыва трубы

В Минераловодском городском округе Ставропольского края в результате прорыва трубы без водоснабжения остались несколько тысяч домовладений. Об этом во вторник сообщили в краевом управлении МЧС России.

Сообщается, что прорыв произошел утром на водоводе "Малка" в поселке Евдокимовском. Под отключение попали 4 234 домовладения, 6 293 абонента, а также три школы, детский сад и котельная. В общей сложности без воды остались 18879 человек, в том числе 5244 ребенка.

- Запас воды имеется. На месте работает бригада из 5 человек и 4 единиц техники, - заявили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Там также уточнили, что аварийно-восстановительные работы планируют завершить к пяти часам вечера.