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20.04.2021 15:51

Залежалось в недрах

В Кабардино-Балкарии открыли крупнейшее в европейской части России месторождение золота
Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 84(8435)
Еще несколько лет назад считалось, что на Северном Кавказе нет крупных месторождений золота, теперь же мнение изменилось. Геологи нашли на территории Кабардино-Балкарии залежи драгоценного металла с полезным содержанием 80-90 тонн. Сейчас это самое крупное месторождение в европейской части России. К его открытию ученые шли почти 90 лет.
Самый крупный российский самородок золота найден на Урале и хранится в Алмазном фонде, его вес - 36 килограммов. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Самый крупный российский самородок золота найден на Урале и хранится в Алмазном фонде, его вес - 36 килограммов. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Самый крупный российский самородок золота найден на Урале и хранится в Алмазном фонде, его вес - 36 килограммов. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В начале апреля генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков рассказал журналистам о главных достижениях отрасли в 2020 году. Ярчайшим событием он назвал открытие Гитче-Тырныаузского месторождения золота в КБР.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Я считаю это открытием года. В 2021-м поставим месторождение на госбаланс. Ранее таких больших залежей золота на Северном Кавказе не находили. Теперь же у нас появилась надежда обнаружить и другие перспективные участки в округе. Мы уже знаем о наличии средних месторождений золота, - отметил Горьков.

Залежи драгоценного металла найдены в Эльбрусском районе - в Баксанском ущелье. Совсем рядом с ним располагается известное Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд, которое начали разрабатывать еще в 40-х годах прошлого века. Именно с ним тесно связано открытие золотоносного участка.

Молибден и вольфрам нашли в Приэльбрусье в 1934 году. В 1940-м заработал горно-обогатительный комбинат, было основано село Герхожан, ставшее позднее городом Тырныаузом. Пока шла разработка месторождения, геологи пытались максимально расширить известную на то время минерально-сырьевую базу, поэтому активно изучали окрестности. Больше участков, богатых вольфрамом и молибденом, выявить не удалось, зато в некоторых геологических образованиях ученые обнаружили золото.

В 1950-1960-е годы имеющуюся информацию обобщили и выделили в окрестностях Тырныауза четыре участка, где обнаружение драгоценной руды было наиболее вероятно. Ученые оценили их площадь и подготовили характеристику. В 1980-х золотоносность территории начали изучать более детально, в 2015-м апробировали 217 тонн руды в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте цветных и благородных металлов. В 2017 году на изучение оруднения Гитче-Тырныаузского участка Роснедра выделили 360 миллионов рублей.

- Сейчас все полевые работы на месторождении завершены. Геологи взяли пробы, провели бурение, осуществили описание разрезов. Выполнены различные геологические изыскания для оценки его промышленной и экономической значимости, - рассказал корреспонденту "РГ" главный геолог Северо-Кавказского производственно-геологического объединения АО "Росгеология" Олег Туаев. - По предварительным оценкам, геологические запасы месторождения составляют 80-90 тонн. Но о том, сколько поставят на баланс государства, можно будет сказать только после того, как госкомиссия утвердит документ, свидетельствующий о промышленной и экономической значимости объекта.

Фото: РИА Новости
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К октябрю-ноябрю 2021 года результаты оценки месторождения, которые передадут в госкомиссию, будут готовы. Специалисты рассчитают показатели рентабельности, так как не всю золотоносную руду причисляют к запасам.

- На баланс поставят только ту часть золота, рентабельность добычи которого будет доказана. Сейчас ученые готовят обоснования для подсчета запасов и пишут окончательный отчет. Тем не менее с большой долей вероятности можно сказать, что месторождение будет признано таковым, останется только его ратифицировать, - отметил Олег Туаев.

По словам геолога, Гитче-Тырныаузское месторождение можно отнести к крупным. Пока самые известные золотоносные участки России находятся на другом конце страны: Наталкинское - в Магаданской области, Сухой Лог - в Иркутской области и Нежданинское - в Якутии. Для европейской части РФ, а тем более для Северного Кавказа, обнаруженные в Кабардино-Балкарии залежи просто гигантские по своему масштабу. Самое главное, что драгметалл Гитче-Тырныауза достаточно легко извлекается по сравнению с другими залежами Северного Кавказа. Руды на Кавказе в основном считаются упорными, то есть извлечь ценный компонент из них очень сложно, нужно использовать различные растворы, кислоты и щелочь. Все это ведет к удорожанию производства.

- Месторождения с такими запасами и таким легким доступом к самому металлу в России не выявляли последние 20-30 лет. Рентабельность добычи определяется многими составляющими. В этом районе Кабардино-Балкарии уже есть дороги, линии электропередачи, сети водоснабжения. При этом половину золота извлечь относительно просто и каких-то сложных и дорогих технологий применять не придется. Оно, конечно, может быть мелким, но все равно работы здесь рентабельны. Это очень важный показатель, - считает Туаев.

В 2012 году рядом с поселком Безенги в КБР уже разведали золоторудное месторождение, названное "Радужным", но, как оказалось, добыть там можно лишь около пяти тонн чистого золота, поэтому особого интереса к нему пока никто не проявил.

Теперь же появилась перспектива, что в Тырныаузе или его окрестностях откроют фабрику для переработки руды и завод, где металл будут очищать от примесей.

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- Данные о месторождении только опубликовали, строительство в ближайшее время не планируется. Но если решат месторождение разрабатывать и, соответственно, строить в Эльбрусском районе комбинат, город от этого точно выиграет, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" глава Тырныауза Руслан Джаппуев. - Тырныауз - изначально промышленный город, он не сельскохозяйственный или рекреационный. Поэтому, конечно, мы ждем, что в муниципалитете скоро возродится добыча и переработка горных пород. Это может дать множество рабочих мест, а сейчас с занятостью в городе большие проблемы.

Гитче-Тырныаузскому месторождению "Росгеология" предложила дать имя известного российского геолога Бориса Михайлова, который посвятил отрасли всю жизнь. Он всегда верил, что в Приэльбрусье есть значительные запасы золота, убеждал в этом коллег и обосновал поисковые работы. В мае 2020 года ученый скончался в возрасте 69 лет. Но именно благодаря Михайлову и удалось открыть месторождение. •

Тем временем

Геологоразведку месторождений золота начнут в 2021 году и в Чечне. Работы будут идти на Верхне-Аргунской площади и на Беноевско-Черногорском участке. Регион получил на них из федерального бюджета 220 миллионов рублей. Раньше в республике золото никогда не искали.

Кроме того, осенью 2019 года "Росгеология" сообщила о перспективной в плане обнаружения золото-кварц-сульфидного и золото-кварцевого оруденения Байкомской площади (18 квадратных километров) в высокогорной части долины реки Заккадон (Северная Осетия). Предварительно оцененные прогнозные ресурсы золота составили 213 тонн.

Вывод о перспективности Байкомской площади геологи сделали на основе глубокого анализа и интерпретации материалов ранее выполненных региональных и специализированных геофизических и геохимических работ, а также фондовых источников. Существенную роль сыграл сравнительный анализ с результатами полевых работ, успешно проведенных в 2017-2019 годах в рамках проекта оценки золото-ресурсного потенциала Какадурской рудной зоны, расположенной в Осетии.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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