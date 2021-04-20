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20.04.2021 13:38
Рубрика: Происшествия

Житель Черкесска с ножом напал на помощника прокурора

Текст: Наталья Коротченко

В кафе Черкесска местный житель попытался убить помощника Хабезского межрайонного прокурора, сообщает следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

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По данным ведомства, мужчина действовал из чувства мести: по мнению напавшего, сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде. Поэтому злоумышленник схватил нож и приставил потерпевшему к шее.

Очевидцы и сам пострадавший успели пресечь действия нападавшего, в результате инцидента сотрудник прокуратуры получил порез шеи.

Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Черкесск

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