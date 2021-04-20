Житель Черкесска с ножом напал на помощника прокурора

В кафе Черкесска местный житель попытался убить помощника Хабезского межрайонного прокурора, сообщает следственное управление СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

По данным ведомства, мужчина действовал из чувства мести: по мнению напавшего, сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде. Поэтому злоумышленник схватил нож и приставил потерпевшему к шее.

Очевидцы и сам пострадавший успели пресечь действия нападавшего, в результате инцидента сотрудник прокуратуры получил порез шеи.

Злоумышленник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.