Гала-концерт балетного фестиваля Dance Open покажут в телеверсии

Крупнейший в России международный фестиваль балета Dance Open, который прошел в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года, смогут увидеть все балетоманы страны. 25 апреля в 21.35 в эфире телеканала "Россия-Культура" состоится единственный показ телеверсии гала-концерта.

Организаторы фестиваля признаются, что создать этот праздник балета в условиях пандемии было как никогда сложно. Несмотря ни на что, шоу получилось зрелищным, насыщенным эмоциями и мировыми премьерами. В Гала Dance Open приняли участие более ста артистов из семи стран мира.

- Все, кто видел этот концерт, говорят, что он получился едва ли не лучшим за историю Dance Open, - комментирует руководитель фестиваля Екатерина Галанова, - И это правда: такого вызова нам не бросали еще никогда. Все - от артистов до техников сцены - отработали на пределе эмоций, на грани человеческих возможностей и с тем внутренним отчаянием и любовью, которые запоминаются навсегда. Главным в этом концерте была даже не художественная концепция, а ощущение товарищества, чувство локтя и страсть.

В телеверсии зрителей ждет одна из главных интриг концерта - мировая премьера, созданная специально для фестиваля. Это танец "Испанское каприччио" на музыку Николая Римского-Корсакова в исполнении семнадцати солистов Национального балета Испании. По мнению хореографа Мигеля Анхеля Корбачо, музыка русского композитора не только удивительным образом отражает испанское мироощущение, но и позволяет филигранно сочетать разные школы классического танца.

Дуэт Мэтью Голдинга и Люсии Лакарра представит премьерную в России хореографическую постановку Юрия Посохова "Метель" на музыку Георгия Свиридова.

Еще одну яркую премьеру исполнят солисты Польского Национального балета - ультрасовременную хореографическую прелюдию в хореографии Кшиштофа Пастора на музыку Войцеха Киляра.

В исполнении солистов Национального балета Нидерландов Анны Цыганковой и Константина Аллена телезрители увидят полное драматизма танго на музыку Астора Пьяцоллы.

Россию в Гала Dance Open представляют беспрецедентный по составу звездный десант Большого театра, солисты Урал Балета, артисты балета Мариинского театра, а также Театра балета имени Леонида Якобсона.

"Чудесный сон о балете и любви", "Настоящий глоток воздуха и для зрителей, и для артистов", "Пиршество для глаз и сердца", - так отзывались о Гала Dance Open-2020 ведущие балетные критики. Теперь возможность увидеть телеверсию шоу и составить о нем собственное мнение, появилась у всех поклонников танца.