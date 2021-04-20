К программе временной занятости петербургских подростков подключается сфера креативной индустрии

В этом году около десяти тысяч петербургских подростков смогут получить временную работу, в том числе на период летних каникул. Примерно столько городской Центр занятости населения (ЦЗН) трудоустраивает каждый год. Но если раньше это был по большей части неквалифицированный труд - уборка улиц и парков, уход за городскими клумбами, то сейчас все больше предложений связано с возможностью профориентации в самых различных сферах - от журналистики до программирования.

- Рабочие места есть в самых разных сферах - от рабочих зеленого хозяйства до помощников специалистов, - рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела активных программ ЦЗН Наталия Чернега. - Дети будут трудиться во всех парках, в том числе в Ботаническом саду и Музее-заповеднике "Царское Село". Но также - в Пенсионном фонде и Службе судебных приставов, домах молодежи, военкоматах, библиотеках, помощниками организаторов разных мероприятий. А в этом году, например, появится также возможность работать помощником бариста и научиться варить кофе - почти готовая профессия.

Как поясняют специалисты ЦЗН, такая первая работа очень помогает подросткам при вхождении во взрослую жизнь. Они узнают, что такое труд, зарабатывают первые собственные деньги и учатся их тратить. Конечно, их нельзя задействовать на рабочих местах, требующих специальных навыков и знаний, но зато ребята получают навыки, которые сегодня принято называть soft skills - умение работать в команде, налаживать контакты в незнакомом коллективе, управлять временем и соблюдать трудовую дисциплину. Кроме того, можно оценить устройство той или иной сферы экономики изнутри и в дальнейшем целенаправленно выбрать учебное заведение, чтобы строить карьеру. К примеру, есть варианты, связанные с поиском информации в интернете, набором текстов и версткой сайта. Те, у кого хорошо получаются школьные сочинения, могут выбрать вид занятости, связанный уже с наполнением этих сайтов - например рассказами о своем районе для страничек районных домов молодежи - и в будущем связать свою жизнь со СМИ. А тем, кто с компьютером совсем на "ты", доступно практически эксклюзивное предложение.

- В моем детстве не нашлось человека, который предложил бы мне работу, пока я слонялся летом без дела, - рассказывает основатель и директор лаборатории "Школа Будущих Президентов" Алексей Ильин. - Я вырос и решил стать таким добрым дядей для сегодняшних ребят. Как привлечь посторонних к покраске забора, известно со времен Тома Сойера. Но нам хочется, чтобы ребята изнутри открывали для себя и рынок креативных индустрий, и сектор НКО, и пробовали смену ролей - из учеников в учителя.

По словам Ильина, трудоустройство несовершеннолетних в его школе рассматривают прежде всего как инструмент их социализации. А амбициозное название проекта - "Школа Будущих Президентов" - напоминает о том, что каждый человек должен быть президентом, руководителем своей жизни. То есть он должен иметь план ее развития, определенные амбиции - и нести за это ответственность перед собой и перед лицом своих товарищей, то есть уметь работать в команде. Поэтому обучение в ШБП тоже в значительной мере опирается на развитие "гибких навыков". Например, подростки получают возможность сменить социальную роль и почувствовать себя наставниками: они обучают пожилых людей пользоваться гаджетами, ориентироваться в интернете и совершать необходимые операции со смартфона, планшета или компьютера. В прошлом году эту деятельность пришлось приостановить из-за противоэпидемических ограничений, но Алексей Ильин надеется летом 2021 года ее возобновить. А поскольку и характер у пожилых "студентов" бывает непростым, и обучаемость у всех людей разная, а результат все равно необходимо получить, то навыки коммуникации несовершеннолетним педагогам удается "прокачать" очень серьезно.

Для ребят первая работа может обернуться настоящей путевкой в жизнь

Кстати, пандемия и связанные с ней ограничения привели также к серьезному росту интереса и спроса на различного рода обучающий интерактивный контент. В связи с этим ШБП запустила онлайн-мастерскую разработки обучающих игр, и сейчас ребятам предлагаются вакансии помощников гейм-дизайнеров, сценаристов, тестировщиков, которые создают игровой контент в рамках школьной программы.

- Точно так же, как при приеме на работу взрослых, работодатель оценивает потенциал соискателей, оцениваем возможности ребят и мы, - рассказывает Ильин. - Но чтобы создать мобильную игру, необходимо довольно много сначала отрисовать вручную, сделать раскадровку. То есть можно не иметь навыков работы в графическом редакторе, а просто уметь рисовать. Кто-то может писать тексты и попадает в сценарную группу. Поэтому, даже если у подростка нет навыков программирования, но есть желание попробовать себя в сфере гейм-дизайна, мы обязательно постараемся найти общий язык.

Группа, которая сформировалась в прошлом году, сейчас завершает создание игры по истории России. То есть результат своей работы ребята могут, что называется, подержать в руках, показать знакомым. За счет этого, кстати, ШБП решает в том числе вопрос развития аудитории, продвижения продукта: через участников проекта растет узнавание бренда. А для самих ребят эта первая работа может обернуться настоящей путевкой в жизнь: во-первых, учеников ШБП в дальнейшем рекомендуют к участию в программах лучших российских образовательных площадок в "Артеке", "Орленке", сочинском "Сириусе", что очень помогает в выстраивании своей образовательной и профессиональной траектории. А во-вторых, у них есть возможность попасть в кадровый резерв самой "Школы".

Алексей Ильин подчеркивает, что вместе с получением hard skills, то есть собственно профессиональных компетенций, работа в проектах "Школы Будущих Президентов" дает ребятам понимание сферы социальной ответственности бизнеса, важности благотворительности - как в обучении компьютерной грамотности людей "серебряного" возраста. А у Центра занятости населения есть еще один важный инклюзивный проект, который в свою очередь связан с социальной ответственностью общества. В прошлом году при содействии Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" подростки работали помощниками делопроизводителя - копировали карточки для контрольных занятий по шрифту Брайля для слепых и слабовидящих детей, набирали текст для учебных занятий по шрифту Брайля в школе-интернате N 1 имени Карла Грота, Центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского и Центрального районов.

- Еще одно важное направление, которое тоже связано с социальной сферой - это участие в программах временного трудоустройства самих детей-инвалидов и детей-сирот, - рассказала Наталия Чернега. - В прошлом году мы трудоустроили более 450 детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, 119 детей-инвалидов, 430 детей-сирот.

Вакансии на лето есть в самых разных районах города. Во-первых, это работа в садово-парковых хозяйствах, там в сезон для уборки, посадки, прополки рабочие руки нужны всегда. А в Курортном районе Санкт-Петербурга региональная общественная организация по работе с молодежью "Молодежный патриотический клуб "Сестрорецкий Рубеж" в прошлом году предложила подросткам уход за территорией музейного комплекса времен Великой Отечественной войны. Ребята готовили инвентарь для экскурсий, учились работать с архивными материалами и изучали матчасть дота, знакомились с поисковой деятельностью, убирали увядшие цветы у Сестрорецкого воинского мемориала. Были даже вакансии по уходу за лошадьми на конеферме. А во-вторых, всегда нужны помощники делопроизводителя, упаковщики готовой продукции - сувениров, операторы call-центров.

Независимо от сферы занятости график работы для участников программы - почти как у взрослых, пять дней в неделю, но рабочий день сокращенный - в период летних каникул он составляет четыре часа, а если работу приходится совмещать с учебой, то два часа в день.

Заработная плата за полный рабочий день для подростков 14-18 лет составляет 9,5 тысячи рублей в месяц, еще 1,5 тысячи ежемесячно доплачивает город в качестве материальной помощи. Чтобы принять участие в программе летней занятости несовершеннолетних, необходимо обратиться в районные агентства занятости. Для трудоустройства потребуется разрешение родителей, при оформлении трудового договора подростку заведут трудовую книжку. Необходимы также медсправка по форме 086У и реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя будущего работника. А если участие в программе захотят принять новые работодатели, им тоже достаточно обращения в ЦЗН. В этом году, к примеру, работу подросткам предложили несколько ИП, связанных со сферой туризма. На основе информации, собранной и проанализированной подростками при помощи специалистов Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции и Псковского политехнического колледжа, а также ряда петербургских вузов, они хотят сформировать специальные туристические маршруты "под ключ" - вплоть до составления контент-планов.

Тем временем

Заявку на участие в программе временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время можно подать дистанционно через личный кабинет на портале Службы занятости населения Санкт-

Петербурга. Вход в личный кабинет осуществляется через портал госуслуг (если учетной записи нет, необходимо зарегистрироваться).

- В течение трех дней по телефону или электронной почте с вами свяжется специалист и пригласит в Агентство занятости населения для получения направления, - рассказали в ЦЗН. - Если технической возможности самостоятельно оставить заявку нет, то можно записаться на очный прием.

Необходимые контакты и дополнительные сведения указаны на сайте www.r21.spb.ru.