В регионах Северо-Запада вырос спрос на участие в госпрограмме комплексного развития сельских территорий. Во многом это связано с тем, что она позволяет улучшить жилищные условия. Главным инструментом стала льготная ипотека, привлекшая даже горожан. Кроме того, с 2021 года в ряде субъектов появилась возможность получить субсидии на строительство жилья, которое будет предоставляться по договору найма тем, кто уже работает на селе или планирует туда переехать.

Однако, несмотря на помощь, новоселье в глубинке пока не стало массовым явлением. Чтобы деревня жила, мало построить дом в чистом поле - нужны еще рабочие места и вся инфраструктура, от дорог до клубов. Все это также заложено в программе, но требует очень больших финансовых вложений.

Специалисты отмечают, что госпрограмма по комплексному развитию села пусть медленно, но все же меняет ситуацию к лучшему. К примеру, в Архангельской области на сельских территориях проживают чуть больше 230 тысяч человек - это примерно пятая часть всего населения региона. Из них почти 32 тысячи в 2020 году так или иначе приняли участие в программе. Жилищные условия улучшили 215 человек, приобретены квартиры для девяти специалистов. Казалось бы, это немного, но надо учитывать масштаб проблемы.

- Доля благоустроенного жилья у нас на селе составляет всего 20 процентов - это один из самых низких показателей в РФ, - отмечает министр торговли и АПК региона Ирина Бажанова. - При этом соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в области находится на достаточно неплохом уровне - 79,4 процента.

Аналогичная ситуация с сельским жильем сложилась и в других регионах Северо-Запада. Так, в Вологодской области доля благоустроенных жилых помещений на селе составляет чуть более 13 процентов. В целом по России лишь треть частных домов и квартир в деревнях и селах обеспечены водой, газом и другими видами благоустройства. А в городах все это есть в 80 процентах жилфонда.

Госпрограмма по комплексному развитию села меняет ситуацию к лучшему

Высоким спросом у сельчан пользуется льготная ипотека, запущенная в 2020-м. Но аудиторы Счетной палаты выяснили, что по всей стране была одобрена лишь каждая пятая заявка на ипотеку из села - остальные отклонялись из-за низкой платежеспособности заемщиков.

Несмотря на все сложности, льготные кредиты привели к беспрецедентным темпам обновления жилфонда. "Одной из прорывных мер стала сельская ипотека со льготной ставкой до трех процентов. На ее реализацию в 2021 году предусмотрено более четырех миллиардов рублей. Кроме того, правительство РФ выделило дополнительное финансирование в объеме более миллиарда рублей на поддержку программы", - сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам руководителя комитета по строительству "Опоры России" Дмитрия Котровского, в ряде стран действуют отрицательные ставки по ипотеке, и в некоторых случаях можно было бы применять их у нас, чтобы удержать людей на селе.

В отличие от льготных кредитов, субсидии на строительство жилья для предоставления в наем в Поморье стали доступны только в 2021 году. Чтобы механизм заработал, необходимо деятельное участие местных властей и сельхозпредприятий.

- Восемьдесят процентов стоимости работ покроет субсидия из федерального и областного бюджетов, остальная часть - средства муниципалитета и работодателя. Квартиры в построенных домах смогут получить работники любой сферы, которые трудятся на селе не менее года или собираются приехать туда на постоянное место жительства, - пояснила Ирина Бажанова.

Размер субсидии зависит от количества человек в семье и стоимости квадратного метра, которая в Поморье составляет 40 тысяч рублей. Получатели квартир должны будут отработать на предприятии, которое их предоставило, пять лет, после чего смогут выкупить жилье по льготной цене.

Но если бы людей можно было удержать на селе только крышей над головой, проблема решалась бы проще. Прежде всего им нужна работа, причем податься в фермеры, которым также положена господдержка, способны далеко не все. Развивать северные территории в разы сложнее, чем южные. Во-первых, это зона рискованного земледелия. Во-вторых, многие из них труднодоступны. Из четырех тысяч сельских населенных пунктов Поморья только 125 могут похвастаться развитой инфраструктурой и постоянным населением не менее 500 человек.

С этого года к заявкам на финансирование по госпрограмме надо прилагать бизнес-проекты развития территорий - чтобы оно было действительно комплексным. С той же целью на селе при поддержке государства и региона строятся школы и ФАПы, ремонтируются дома культуры и клубы, обустраиваются парки отдыха и другие общественные территории. Важная часть программы - строительство и ремонт сельских дорог, коммунальных сетей.

В 2021 году в Поморье построят и приведут в порядок 18 объектов, обеспечат жильем еще 55 семей. При этом уже стартовал отбор проектов на финансирование в 2022-2024 годах. От Архангельской области их заявлено 46 на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. А в целом Минсельхоз получил 1112 предложений. Чтобы реализовать абсолютно все, понадобится 120 миллиардов рублей - в разы больше, чем запланировано. Поэтому победят только те, кто сможет доказать, что им помощь нужнее.

Звучат и предложения полностью субсидировать сельчанам ипотечную ставку.