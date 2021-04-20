Все чаще появляются сообщения о найденных на свалках масках, шприцах, просроченных медикаментах. Но ВОЗ еще в 1979 году отнесла медотходы к группе опасных, указав на необходимость создания специальных служб по их переработке.

Сколько у нас медотходов? В Калининградской области, только по официальным данным, их ежегодно образуется 360 тонн - по 180 тонн из государственного и коммерческого секторов. То есть почти по тонне ежедневно! В Петербурге и Лен- области - 1500 тонн медотходов категории Б из госсектора и 300 тонн из коммерческого.

Официальные оценки объема обычно занижены. Прежде всего - по коммерческому сектору, и особенно часто - по ветеринарным и стоматологическим клиникам.

Вопросы сбора, использования, транспортирования, обезвреживания, а также размещения медотходов стоят остро, а количество нарушений с каждым годом возрастает. Так почему маски, шприцы и прочее вместо утилизации оказываются в местах, для этого не предназначенных?

Договор на вывоз и утилизацию медотходов разных классов должен быть у каждой клиники: иначе нельзя получить лицензию на меддеятельность.

Самые большие объемы отходов - у госучреждений. Поэтому почти все компании, специализирующиеся на таких отходах, заинтересованы в получении господрядов, но их на всех не хватает. И госсектор, и коммерсанты - все считают свои деньги. В государственном секторе финансирование замерло на уровне 2012 года, поэтому больницы стремятся переходить на более дешевое обслуживание.

Часто используется схема: предлагается минимальная цена при проведении конкурса, используются "откаты", занижение реального объема, недостоверная информация по морфологии отходов, а самое главное - заказчик снимает с себя ответственность. В итоге медотходы принимаются на обезвреживание существенно ниже себестоимости, но за эти деньги зачастую утилизировать их невозможно!

В лучшем случае они попадают на полигоны ТКО, в худшем - на несанкционированные свалки, в овраги, в лес.

Удручающий пример: только 4,4 процента учреждений использованные шприцы собирают в герметичные коробки с последующей утилизацией - как и должно делаться по современным нормам, применяемым в развитых странах. Но в 37 субъектах РФ эта методика не используется. По данным, представленным из субъектов РФ, наиболее широко такая практика применяется в Калининградской области (у них цифра достигает почти 70 процентов). Это лидер, на который нужно равняться остальным.

Только 4,4 процента медучреждений собирают использованные шприцы в коробки для утилизации

В сфере медотходов крутятся огромные деньги. В 2019 году аналитики Reports and Data оценивали глобальный рынок услуг по переработке медотходов в 12 миллиардов долларов, прогнозируя к 2026 году рост его объема до 17 миллиардов.

Что делать? Штрафовать медучреждения? Но их порой на нарушения толкают объективные обстоятельства. Не будем открывать Америку: международный опыт показал преимущество применения централизованной системы обращения с медотходами. Такая система экономически целесообразна и эпидемиологически безопасна.

В процессе разработки новой модели важно понимать, как работает система по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению медотходов, какие затраты несут больницы и поликлиники, существуют ли случаи размещения шприцов и перчаток под видом отходов производства или коммунальных.