Новости

Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое 16:58
Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги 16:22
Россия ограничила зону полетов над Черным морем 16:20
В Санкт-Петербурге будут судить серийных грабителей ювелирных салонов 16:15
Шойгу назвал срок окончания испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" 16:10
Лукашенко: Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева 16:10
"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки 16:10
Названы самые востребованные вакансии в российских городах 16:06
ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный" 16:04
В столице начался рейд по проверке тонированных автомобилей 16:01
Дети силовиков получили приоритет при зачислении в ведомственные вузы 15:58
Вячеслава Гайзера освободили от наказания за должностное преступление 15:52
В Москве вор ударил ножом работника магазина 15:44
Видео: МЧС опубликовало кадры последствий взрыва газа в Нижегородской области 15:25
Украинский депутат вызвал скандал в ПАСЕ 15:24
Источник: УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из нынешней ЛЧ 15:23
В Москве введен режим повышенной готовности из-за снегопада 15:15
В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 15:15
ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19 15:13
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира 15:10
Петербургский блогер сконструировал солнцемобиль 14:47
Скончался президент Чада Идрисс Деби Итно 14:40
В Новосибирске прооперировали пациента с "улыбкой Джокера" 14:34
Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля 14:31
МЧС передало экстренное предупреждение о снеге в Москве 14:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 16:51

Шприц на свалке

Текст: Елена Есина (член Общественного совета при Минприроды РФ, судебный эксперт по экологии)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 84(8435)
Все чаще появляются сообщения о найденных на свалках масках, шприцах, просроченных медикаментах. Но ВОЗ еще в 1979 году отнесла медотходы к группе опасных, указав на необходимость создания специальных служб по их переработке.

Сколько у нас медотходов? В Калининградской области, только по официальным данным, их ежегодно образуется 360 тонн - по 180 тонн из государственного и коммерческого секторов. То есть почти по тонне ежедневно! В Петербурге и Лен- области - 1500 тонн медотходов категории Б из госсектора и 300 тонн из коммерческого.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Минфин предложил отложить строительство мусоросжигательных заводов

Официальные оценки объема обычно занижены. Прежде всего - по коммерческому сектору, и особенно часто - по ветеринарным и стоматологическим клиникам.

Вопросы сбора, использования, транспортирования, обезвреживания, а также размещения медотходов стоят остро, а количество нарушений с каждым годом возрастает. Так почему маски, шприцы и прочее вместо утилизации оказываются в местах, для этого не предназначенных?

Договор на вывоз и утилизацию медотходов разных классов должен быть у каждой клиники: иначе нельзя получить лицензию на меддеятельность.

Самые большие объемы отходов - у госучреждений. Поэтому почти все компании, специализирующиеся на таких отходах, заинтересованы в получении господрядов, но их на всех не хватает. И госсектор, и коммерсанты - все считают свои деньги. В государственном секторе финансирование замерло на уровне 2012 года, поэтому больницы стремятся переходить на более дешевое обслуживание.

Часто используется схема: предлагается минимальная цена при проведении конкурса, используются "откаты", занижение реального объема, недостоверная информация по морфологии отходов, а самое главное - заказчик снимает с себя ответственность. В итоге медотходы принимаются на обезвреживание существенно ниже себестоимости, но за эти деньги зачастую утилизировать их невозможно!

В лучшем случае они попадают на полигоны ТКО, в худшем - на несанкционированные свалки, в овраги, в лес.

Удручающий пример: только 4,4 процента учреждений использованные шприцы собирают в герметичные коробки с последующей утилизацией - как и должно делаться по современным нормам, применяемым в развитых странах. Но в 37 субъектах РФ эта методика не используется. По данным, представленным из субъектов РФ, наиболее широко такая практика применяется в Калининградской области (у них цифра достигает почти 70 процентов). Это лидер, на который нужно равняться остальным.

Только 4,4 процента медучреждений собирают использованные шприцы в коробки для утилизации 

В сфере медотходов крутятся огромные деньги. В 2019 году аналитики Reports and Data оценивали глобальный рынок услуг по переработке медотходов в 12 миллиардов долларов, прогнозируя к 2026 году рост его объема до 17 миллиардов.

Что делать? Штрафовать медучреждения? Но их порой на нарушения толкают объективные обстоятельства. Не будем открывать Америку: международный опыт показал преимущество применения централизованной системы обращения с медотходами. Такая система экономически целесообразна и эпидемиологически безопасна.

В процессе разработки новой модели важно понимать, как работает система по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению медотходов, какие затраты несут больницы и поликлиники, существуют ли случаи размещения шприцов и перчаток под видом отходов производства или коммунальных.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Путин подписал закон о расширении общефедеральных партийных списков на выборах
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"