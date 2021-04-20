Подводная линия связи соединит Мурманск и Владивосток

В конце мая от поселка Териберка в Мурманской области начнут прокладку подводного кабеля - оптоволоконной линии связи (ВОЛС), которая протянется до самого Владивостока. По словам замглавы Минтранса Александра Пошивая, проект, который получил название "Полярный экспресс", является ключевым для развития информатизации северного морского пути и всего Арктического региона.

Прокладку почти 12,7 тыс. км линии связи должны закончить до 2026 года. Для линии связи выбран географически кратчайший маршрут между Европой и Азией. Кабель рассчитан на температуру от минус 50 до плюс 50 градусов. Девять судов будут закладывать его на глубине 1,5 метра, а также установят 150 оптических ретрансляторов. Скорость передачи составит до 100 Тбит/с, раскрыл детали гендиректор компании "Управление перспективных технологий" (исполнитель проекта) Алексей Стрельченко. Проект реализуется под эгидой Минтранса, Росморречфлота, Росморпорта и Морсвязьспутника.

"Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали районы Арктического побережья и Дальнего Востока", - отметил Пошивай. Новая ВОЛС обеспечит надежной связью портовую инфраструктуру в Арктике, на трассе Севморпути и ДФО. В перспективе может появиться еще более масштабный "Большой Северный морской путь" - от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Полярный экспресс" - одно из мероприятий Стратегии развития Арктики до 2035 года, которую осенью подписал президент России Владимир Путин. В понедельник 19 апреля правительство утвердило дорожную карту по ее реализации. Помимо строительства ВОЛС туда вошли и другие мероприятия по цифровизации российского севера. Так, жителям арктических регионов станет доступна телемедицина и дистанционное образование, государство поддержит создание центров обработки данных и единой платформы цифровых сервисов в акватории Севморпути.