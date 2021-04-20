В совете Федерации возобновилось обсуждение законопроекта о мобильной торговле, который был внесен в Госдуму еще в 2018 году, но до сих пор не принят. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Этого закона особенно ждут представители малого бизнеса, которые торгуют фастфудом и продуктами с помощью фуд-траков - небольших торговых фургонов на колесах. Этим путем предполагается наладить каналы сбыта для мелких предпринимателей, которым сложно пробиться в федеральные торговые сети, более заинтересованные в работе с крупными производителями и в приеме больших партий товара. По этой причине в торговой сфере растет доля сетевой розницы и продолжает уменьшаться доля малого бизнеса. В ряде регионов уже говорят об избытке стационарных торговых объектов. В частности, в Республике Коми фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов уже превысила нормативы и составляет более 170 процентов, отметили в Совете Федерации.

- Сфера мелкой торговли рухнула еще до коронавируса, - отметил директор департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. - Еще несколько лет назад количество рынков измерялось тысячами. Сегодня их стало около 900, и тренд на понижение продолжается.

Пока мобильная торговля представлена в основном автолавками, доставляющими продукты и промтовары в отдаленные поселки, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, уже давно настала очередь развивать мобильную стритфуд-торговлю, которая не просто позволит покупателям быстро утолить голод, но и ассоциировалась бы с конкретным регионом и привлекала туристов.

- Безусловно, фуд-траки выступят конкурентами по отношению к стационарным объектам общепита и торговли, но это вполне нормально, - убежден эксперт. - Такая практика давно существует за рубежом. Например, в Нью-Йорке мы видели, как в одном городском районе, где располагалось семь ресторанов, стояли несколько фуд-траков. В Мурманске в этом отношении просто непаханое поле, здесь люди готовы платить за качественную пищевую продукцию, продаваемую в мобильных комплексах.

Федеральные власти принимают меры, чтобы позволить малоформатной торговле восстановиться.

В конце января 2021 года правительство выпустило распоряжение, рекомендовав регионам увеличивать количество нестационарных мобильных торговых объектов, продлевать договоры на размещение без торгов, развивать ярмарки, увеличивать количество мест для всех видов торговли. При этом места должны быть проходные, а их количество должно соответствовать запросам бизнеса. Кроме того, сейчас готовится к внесению пакет законопроектов по рынкам, которые существенно упростят их работу. Большие надежды на эту инициативу возлагают и предприниматели, развивающие в северных регионах направление гастрономического туризма.

В Мурманской области ниша нестационарной торговли остается почти не занятой, несмотря на то что после коронавирусных ограничений турпоток в Заполярье возобновил рост и большинство туристов стремятся попробовать оригинальные арктические блюда. В Кировске, известном своими горнолыжными склонами в Хибинских горах, еще в 2018 году на фестивале "Вкус Арктики" были представлены стритфуд-версии самых разнообразных блюд арктической кухни - туломский картофель, "царская солянка" с мясом лося, можжевеловой ягодой и подосиновиками, перловка с томленой олениной, бургеры с олениной и брусничным соусом "Арктический завтрак" и салат с печенью мурманской трески, фиш-бургер "Налим", сморреброд с подкопченным лососем и блюдо "ресторанного меню" - грибной суп "капучино" со стружкой из вяленой оленины. Все это было приготовлено в мобильном кафе-фургоне.

Благодаря поддержке градо-образующего предприятия торговлю с фуд-траков намерен развивать предприниматель Андрей Чернышов. Его проект получил название "Еда на колесах".

- Сначала мы планировали использовать один фуд-трак, - рассказал он. - Теперь благодаря победе в конкурсе бизнес-проектов у нас "на стапелях" стоят три премиальных фуд-трака. Один из них уже готов к запуску, осталось лишь решить некоторые вопросы с земельным участком и подключением к энергосети. Стоимость проекта составляет около 11 миллионов.

Однако широкого распространения этот формат до сих пор не получил из-за нехватки законодательной базы, которая действительно нуждается в доработке. Например, первая версия законопроекта о мобильной торговле содержала положение о лицензии, позволяющей торговать с мобильного комплекса на нескольких точках. Таково было пожелание бизнес-сообщества. Но в последующих версиях закона это положение убрали. Однако предприниматели продолжают настаивать на том, чтобы вернуть это положение. Такая торговля очень важна с точки зрения популяризации гастрономического туризма, убеждены эксперты. Пока фургонам разрешено работать по согласованию с муниципальными органами и только на одной точке.

- Мы очень нуждаемся в том, чтобы закон предусматривал для фуд-траков возможность менять локацию, - подчеркивает Екатерина Шаповалова. - Это очень важно для того, чтобы торговлю можно было вести максимально эффективно в разные сезоны.

Но, помимо закона о мобильной торговле, необходимы и другие меры. Например, крайне важно популяризировать региональную кухню, используя для этого все возможности, в том числе кино.

- В Заполярье довольно активно развивается кинопроизводство, - отметила Екатерина Шаповалова. - Весь Голливуд, как известно, стоит на популяризации американского образа жизни. Нам стоит взять этот опыт на вооружение. Что мешает киногероям фильмов и видеороликов, снятых в Мурманской области, есть поморские пироги с палтусом и другие местные блюда? И это не просто идея. Мы уже работаем над тем, чтобы в одной из лабораторий арктической кухни, которая состоится в Териберке, спикерами были действующие кинорежиссеры. Такое продвижение гастрономического бренда может быть вполне эффективным. Кстати, уже сегодня Мурманская область, по данным одного из агрегаторов бронирования жилья, вышла на четвертую строчку рейтинга по упоминаемости в контексте гастрономического туризма.