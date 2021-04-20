Повышение цен на услуги такси отбросит рынок далеко в прошлое

Полисы ОСАГО могут подорожать на 60 процентов для водителей такси. Пересмотр тарифов обсуждают Центробанк и Минфин. Одна из причин - высокая аварийность: по статистике, треть такси попадает в ДТП, а уровень страховых выплат за прошлый год достиг 162 процентов. Подобная ситуация может привести к тому, что услуги такси вновь подорожают. Возникает вопрос: спровоцирует ли рост цен на услуги отток клиентов? Эксперты уверяют, что вряд ли, скорее - сокращение числа легальных такси.

Если посчитать честно, то даже при росте цен на такси его стоимость при регулярном пользовании все равно окажется ниже, чем итоговая стоимость владения личным автомобилем, который все чаще становится уже не просто способом переместиться из точки "А" в точку "Б", а настоящей роскошью, уверяет Павел Вешаев, генеральный директор FinHelp. Поэтому полное забвение угрожает такси только в случае стремительного развития общественного транспорта и многократного роста тарифов на перевозки. Пока ожидать ни того, ни другого не приходится.

А вот глубокой сегментации по классу автомобилей с целью оптимизации цены на перевозку эксперты ждут очень скоро. Как и сокращения числа лицензированных перевозчиков, прогнозирует Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Вопрос в другом - как будущие нелегалы смогут продвигать свои услуги, справятся ли они с технологическим вызовом со стороны агрегаторов и с капризами пассажиров, привыкших делать заказы онлайн?

Пока объем нелегальных перевозок оценивается всего в миллиард рублей, подсчитывает Лилия Маркова, гендиректор "Газпромбанк автолизинг". Конечно, это немного, если учесть, что до 2019 года рынок такси демонстрировал поступательный рост, превысив по итогам года 700 миллиардов рублей (из них около 60 процентов приходилось на агрегаторы). Однако ситуация может измениться, и достаточно быстро.

Пока единственный реальный конкурент такси - каршеринг, уверяет Дмитрий Матвеев, гендиректор в компании "Мой Автопрокат". На сегодняшний день каршерингом, начавшим работать с 2015-го, пользуются более миллиона человек. Если услуги такси будут дорожать, желающих взять взаймы личный транспорт станет больше. Однако этот рынок, как и рынок такси, зависит от страховки, цены на топливо и прочих факторов.

Сегодня официально полис ОСАГО имеет только каждый третий водитель такси

Пока можно утверждать лишь то, что былой рентабельности бизнесу уже не видать: по факту сейчас рынок такси - уже не рынок таксиста, который раньше хорошо зарабатывал, выполняя свою работу, сейчас это рынок агрегаторов с обычными доходами для сотрудников средней квалификации, которому, чтобы работать, требуются только права, резюмирует Вешаев.

Тем временем

В последнее время таксопарки по всей стране столкнулись с тем, что страховые компании по различным косвенным причинам затягивают или вовсе отказывают в выдаче полиса страхования для такси. Такая ситуация, когда таксомоторные парки сталкиваются с невыдачей полиса на автомобиль такси, имеет массовый характер. В цифрах эта ситуация выглядит почти устрашающей: в настоящий момент количество легальных автомобилей такси составляет около 450 000, а имеющих полис для такси, по данным страховых компаний, около 150 000. При этом есть еще и серый рынок, где автомобили по факту выполняют услугу такси, но при этом имеют обычный полис ОСАГО, величину такого серого рынка Общественный совет оценивает в миллион автомобилей. Если страховые компании станут страховать весь таксомоторный рынок, то за счет увеличения объема страхование такси перестанет носить убыточный характер, считают перевозчики, утверждая что подорожание полисов обернется для рынка катастрофой.

- Мы считаем, что это мера неприемлема, - комментирует решение страховых компаний Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси. - Страхование на автомобиль такси не должно стоить порядка 100 тысяч рублей в Москве и около 70 тысяч в регионах. В случае удорожания стоимость ОСАГО для такси станет неподъемной суммой не только для столичных таксопарков, но и для региональных, которая спровоцирует массовый отток таксомоторов в нелегальный бизнес.