Петербургские предприниматели взволнованы. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская анонсировала появление нового законопроекта, суть которого в том, чтобы обязать бизнесменов, занимающих помещения в жилых домах, согласовывать с жильцами род своей деятельности. Предыдущая законодательная инициатива Хованской о запрете хостелов в жилых домах значительно перекроила петербургскую индустрию гостеприимства. К чему готовиться предпринимателям сейчас, выясняла корреспондент "РГ".

Сам факт появления такой законодательной инициативы вполне понятен: очень часто граждане и бизнес не уживаются в одном доме. "РГ" неоднократно рассказывала о ситуациях, когда из-за работающего на первом этаже кафе жильцы вынуждены дышать гарью; как из-за грузовиков, завозящих продукты в магазины, во дворах разбиваются дороги. Бары и кальянные на первых этажах и подвалах также зачастую отравляют жизнь соседям.

Причем, как говорит Наталья Новикова, член экспертного совета по подготовке аналитических материалов в интересах Правительства РФ, сейчас у жильцов мало рычагов воздействия на таких предпринимателей. Соседям остается только писать жалобы, например - в Роспотребнадзор. Санитарные врачи, в частности, замеряют уровень шума, но чаще всего он оказывается в пределах нормы.

Закон о согласовании рода деятельности мог бы защитить право жильцов на комфортную среду.

- Если обсуждаемый законопроект будет принят, поправки будут внесены в первую очередь в Жилищный кодекс. Затем уже с учетом изменений будут доработаны и иные нормативно-правовые документы, в частности, нововведения затронут пожарные, экологические и иные нормы. Согласование рода деятельности будет проходить непосредственно через общее собрание. Для одобрения потребуется получить согласие двух третей собственников квартир. Ожидается, что законопроект коснется лишь новых предпринимателей, желающих открыть свое дело в многоквартирном доме. Те, кто уже ведет бизнес и арендует помещение в жилом доме, могут продолжать работать, - говорит Светлана Петропольская, эксперт "Опоры России", и подчеркивает: если законопроект примут без существенных корректировок, он сильно затронет малый бизнес.

- Вероятность принятия законопроекта видится реальной только со множеством оговорок, особенно на фоне действующей в нашей стране программы по поддержке малого предпринимательства, а также мер, направленных на восстановление малого и среднего бизнеса после ограничительных мер в период пандемии, - считает Александра Болотникова, старший руководитель проектов, направление "Недвижимость" Группы компаний SRG, и приводит пример: сейчас, чтобы открыть кафе в жилом доме, необходимо, чтобы помещение соответствовало санитарным нормам и нормам пожарной безопасности, также нужно получить лицензию на продажу алкоголя. А если предпринимателю потребуется получать согласие жильцов, то это отодвинет открытие кафе на неопределенный срок.

Эксперт отмечает, что при наличии коммерческих помещений в жилом доме логичным будет изначально ограничить перечень разновидностей бизнеса. Таким образом, инвестор еще при покупке коммерческой недвижимости заранее будет знать, какие виды бизнеса там можно вести, а какие нельзя.

Само по себе согласование, по оценкам Болотниковой, может уронить цены на коммерческую недвижимость в жилых домах, такие вложения уже не будут привлекательной инвестицией, так как возникнут риски недозагрузки помещения арендаторами.

Андрей Козодоев, генеральный директор Первого кадастрового бюро, говорит, что введение процедуры согласования может привести к выпадению из бюджета Петербурга огромных сумм. Дело в том, что Смольный является главным арендодателем Северной столицы, сдача в аренду помещений, в том числе и на первых этажах и в подвалах многоэтажек, является одной из главных строк пополнения городской казны.

Подобное согласование обрушит цены на коммерческую недвижимость

В согласовании с жильцами есть еще одна проблема - кворум. Как говорит Ирина Курильская, старший юрист практики разрешения споров и юридического сопровождения "ССП-Консалт", зачастую нереально собрать две трети собственников, чтобы решение собрания было легитимным. И, соответственно, есть риск, что собственники просто не смогут определиться, нужен им тот или иной бизнес или нет.

К тому же, если жильцам разрешат "выселять" предпринимателей из коммерческих помещений, то открытым остается вопрос компенсации убытков. Например, кто будет возмещать бизнесмену деньги, потраченные на ремонт кафе, которому не разрешили открыться?

И хотя предпринимательское сообщество настроено очень пессимистично, даже если закон примут, то глобальных изменений ждать не стоит. Ведь по факту в жилых домах нельзя вести целый спектр видов деятельности. В частности, как говорит Ольга Туренко, адвокат адвокатской конторы "Бородин и партнеры", в жилых домах не могут располагаться прачечные, химчистки, склады любого назначения, общественные туалеты, ритуальные конторы.

И хотя нормы есть, по факту на них часто не обращают внимания. Например, сейчас жители Фуршатской улицы пытаются выселить ритуальное агентство, занимающее помещение на первом этаже жилого дома. Жильцы обращались в суд и к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову. С позицией соседей все согласились: каждый день видеть из окна венки и надгробья - мало приятного. Тем не менее агентство, несмотря на вступившее в силу решение суда, отказывается съезжать, и к делу, скорее всего, придется подключаться судебным приставам.

Вне закона по факту оказывается множество других, вполне привычных и одобряемых жильцами бизнесов. Так, в жилых домах не могут располагаться рентгеновские кабинеты, это значит, что под запретом должны быть все более ли менее крупные стоматологические клиники. Также, по действующим СНиПам, еще с 2015 года нельзя открывать в жилых домах ветклиники и любые круглосуточные магазины. Но по факту эти предприятия все равно появляются в жилых домах. Более того, в нарушителях есть даже ГУПы. Например, множество стационарных общественных туалетов ГУП "Водоканал" располагается на первых этажах многоэтажек.

Опрошенные "РГ" эксперты говорят, что регулирование видов деятельности в жилых домах и без новых законов довольно жесткое. Но по факту многие нормативы попросту не исполняются.