Проведение маркировки изделий легпрома стало сложным для отрасли

Обязательная маркировка одежды и товаров легкой промышленности стартовала с 1 января и продлена до 1 мая 2021 года. Эксперты отмечают: процесс этот не проходит легко, как хотелось бы.

Напомним, что маркировать изделия легкой промышленности начали для того, чтобы сократить долю контрафакта. Сегодня 70 процентов продукции на рынке - иностранного производства, и, как заявляли инициаторы проекта, недопустимо, чтобы отечественная продукция конкурировала с импортной, контрафактной.

Формально для производителя одежды и розничного продавца внедрение маркировки оказалось не слишком дорогим и составило 60 копеек за код, основные затраты пошли на покупку оборудования для печати термоэтикеток и сканеры.

При этом подготовка к процедуре маркировки началась в 2019 году, и, несмотря на длительный этап старта и запуска проекта, его еще нельзя считать завершенным. Более 119 тысяч компаний ведут обмен кодами с Национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров "Честный знак", однако объемы товарооборота в отрасли оказались такими значительными, что участникам понадобилось дополнительное время для окончания проекта.

Кроме того, часть участников отрасли решили отложить подготовку маркировки на потом, уверен Дмитрий Панюшкин, руководитель направления "Маркировка" компании "Такском". Продление сроков оказалось наиболее актуально для среднего дистрибьютора и некрупной розницы. Этот сегмент оказался менее всего готовым выдержать изначальные сроки маркировки, поясняет Дмитрий Болтунов, эксперт ИТ компании "Первый Бит". Проблемой было еще и то, что не все понимали, для чего нужна маркировка в целом.

Десятки часов созвонов с различными специалистами провела Татьяна Бурцева, основатель бренда детской одежды BUkidz. Нужно было настроить онлайн-кассу на работу в новом формате, настроить сайт. Кроме того, поменялась процедура отгрузок в маркетплейсы. Сначала цель проекта была предпринимателю не ясна, но потом компания столкнулась с недобросовестным партнером, который распродавал вещи бренда с огромными скидками.

- Мы просто попросили фото этикетки с маркировочным кодом и - вуаля! Мы увидели всю цепочку отгрузок, увидели того самого недобросовестного партнера, - вспоминает Бурцева.

Значительная часть участников отрасли решили отложить подготовку маркировки на потом

Самым сложным и долгим в процессе внедрения на производстве оказалось понять, какие из всех товаров нужно маркировать, а какие нет. Есть тонкости, которые зависят от технологических характеристик изделий. Практика показала, что начинать процесс стоит с отдела технологов, которые установят, какое изделие относится к какому коду ТН ВЭД, советует Аскар Рахимбердиев, CEO и сооснователь облачного сервиса управления торговлей и складом "МойСклад".

Например, маркировке подлежит мужская и женская одежда из кожи, при этом перчатки и рукавицы представляют исключение; нужно маркировать женские блузки и рубашки, в то время как мужские рубашки, майки и фуфайки - исключение, поясняет Панюшкин. В свою очередь, одежда, реализуемая через секонд-хенд, также не подлежит маркировке, а владелец комиссионного магазина обязан промаркировать вещь, полученную на реализацию от физлица, и ввести ее в оборот по новым правилам торговли.

Особые сложности возникли у тех компаний, которые работали с иностранными поставщиками - довольно трудно научить большое количество поставщиков в разных странах мира наносить маркировку в соответствии с нашими требованиями, поясняет Игорь Головко, исполнительный директор компании "Дочки-Сыночки". Возникали и проблемы пересортицы, потери штрих-кодов, некорректной передачи контролирующим органам. В целом на складе и в рознице сильно увеличился объем ручной работы. Не готовы оказались и маркетплейсы - предполагалось, что почтовые и курьерские компании станут обязаны отслеживать перемещения маркированных товаров с 20 апреля 2021 года. Сейчас становится очевидно, что эта дата нереальна, и появился проект постановления, который переносит ее на 20 апреля 2023 года.

Пока нет точных цифр, на сколько сократился оборот контрафактной продукции, но ряд производителей и ретейлеров уже говорят о повышении объемов продаж, поясняет Сергей Болдырев, менджер по развитию бизнеса TietoEVRY.?Тем не менее покупатели стали чаще интересоваться подлинностью приобретаемой продукции - об этом говорит и количество проверок на подлинность в мобильном приложении "Честного знака" - более 1,3 миллиона сканирований,

- Мы хорошо понимаем, что тенденция сохранится, и готовы к тому, что новые категории товаров будут подпадать под необходимость маркировки, - говорит Ильи Морковин, директор департамента бизнес- развития и цифровой трансформации Shopping Live. - Безусловно, это определенный вызов, но одновременно с этим данная мера позволит обелить рынок, избавить его от недобросовестной конкуренции с компаниями, которые ранее позволяли себе "серые" схемы ввоза и производства продукции.