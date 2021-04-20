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20.04.2021 15:15
Рубрика: Общество

В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Коми запустили специальный поезд с профильным вагоном, в котором делают прививки от коронавируса. Это совместный проект Минздрава региона и Северной железной дороги. Сегодня медработники находятся в Печорском районе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Поезд отправился в путь 19 апреля. В вагоне спецпоезда созданы все условия для работы медицинской бригады: обустроены зона ожидания, кабинеты осмотра перед вакцинацией и прививочный. Вакцина хранится в соответствии с правилами - в холодильнике.

Первым пунктом остановки стал Сосногорский район. На станции Ираель бригада работала семь часов. Привили 110 человек, в том числе сотрудников железной дороги, учителей, работников торговли и жителей близлежащих поселков. Почти половина - это люди старше 60 лет. К маломобильным гражданам бригада выезжала домой.

20 апреля спецвагон работает на станциях Каджером и Кожва. К конечному пункту - станции Елецкой спецпоезд прибудет 22 апреля.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Вакцинация от коронавируса

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