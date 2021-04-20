В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19

В Коми запустили специальный поезд с профильным вагоном, в котором делают прививки от коронавируса. Это совместный проект Минздрава региона и Северной железной дороги. Сегодня медработники находятся в Печорском районе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Поезд отправился в путь 19 апреля. В вагоне спецпоезда созданы все условия для работы медицинской бригады: обустроены зона ожидания, кабинеты осмотра перед вакцинацией и прививочный. Вакцина хранится в соответствии с правилами - в холодильнике.

Первым пунктом остановки стал Сосногорский район. На станции Ираель бригада работала семь часов. Привили 110 человек, в том числе сотрудников железной дороги, учителей, работников торговли и жителей близлежащих поселков. Почти половина - это люди старше 60 лет. К маломобильным гражданам бригада выезжала домой.

20 апреля спецвагон работает на станциях Каджером и Кожва. К конечному пункту - станции Елецкой спецпоезд прибудет 22 апреля.