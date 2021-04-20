В Мурманской области у причала загорелся буксир

В Мурманской области у причала в поселке Ретинское загорелся буксир "Прибой".

Информация о пожаре поступила 20 апреля в 10 часов 35 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Пламя вспыхнуло а машинном отделении судна.

Огонь удалось быстро потушить. Погибших и пострадавших нет.

В борьбе с огнем участвовали 12 человек и 4 единицы техники, отметили в ведомстве. Причины возгорания пока не установлены.

За последние два дня это уже второй пожар на судне в Заполярье. Ранее, 19 апреля, загорелось спасательное судно "Север-7", которое находилось у причала возле Мурманского морского вокзала на ремонте. Пожар был потушен ремонтной бригадой и пожарными расчетами, пострадавших нет. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку по данному факту.