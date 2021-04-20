В Петербурге охранник застрелил грабителя в табачной лавке

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в табачной лавке на проспекте Энгельса. Его застрелили из пистолета, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, группа сотрудников частного охранного предприятия прибыла в магазин, получив вызов по тревожной кнопке. Табачную лавку пытались ограбить. Двое злоумышленников были внутри.

Охранники потребовали, чтобы визитеры сдались. Но один из них неожиданно набросился с ножом работника ЧОПа. Охранник открыл огонь. Один из нападавших убежал, сейчас его ищут.

Второй получил огнестрельное ранение. Охранник и продавец лавки вызвали ему "скорую", но несмотря на усилия врачей, 25-летний мужчина скончался.