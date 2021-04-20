В Петербурге рабочий пострадал при вспышке паров на Кировском заводе

В Петербурге на территории Кировского завода произошла вспышка горючих паров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское управление МЧС.

По имеющимся у спасательного ведомства данным, вспышка произошла в цехе № 342 во время испытания бака. Пострадал один из рабочих, находившихся в это время в помещении.

Сейчас пострадавшего везут в больницу, обстоятельства случившегося выясняются.

Также, по предварительной информации, ЧП случилось не на самом Кировском заводе, а в цехах дочернего предприятия, которое расположено в том же комплексе зданий на проспекте Стачек, что и головная компания.