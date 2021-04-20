В Северо-Западном федеральном округе стартовал сезон полевых работ

Регионы Северо-Западного федерального округа один за другим присоединяются к весенней полевой кампании. В ряде субъектов уже начался яровой сев, в других пока обрабатывают почву, вносят удобрения или готовят к работе в полях сельхозтехнику. Поскольку практически вся территория СЗФО относится к зоне рискованного земледелия, подготовительные работы крайне важны. Другой значительный фактор, влияющий на уровень производства аграрной продукции, связан с качеством семян.

Одной из первых в округе к яровому севу приступила Калининградская область. По состоянию на 9 апреля, как сообщает минсельхоз региона, аграрии посеяли яровые культуры на площади свыше 2,5 тысячи гектаров. Всего же под яровые в текущем году отвели порядка 83 тысяч гектаров.

Это немногим меньше, чем в прошлом году, поскольку в регионе решили нарастить площадь под более урожайными озимыми. К уровню 2020 года озимый клин увеличился на 15 процентов, достигнув 128,5 тысячи гектаров. Зиму посевы перенесли благополучно.

К яровому севу калининградские растениеводы заготовили свыше восьми тысяч тонн семян. Их производство в последние годы концентрируется в специализированных хозяйствах, которые применяют прогрессивные селекционные технологии, могут быстро тиражировать новые сорта. Кроме того, аграрии используют собственные фонды. Сейчас весь семенной материал отсортировали, прокалибровали и очистили. Он проходит фитоэкспертизу, позволяющую вовремя обнаружить возбудителей болезней.

- В зоне рискованного земледелия, к которой относится Калининградская область, роль посевного материала повышается, - подчеркивает министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова. - Особенно при неблагоприятных погодных условиях, таких как засуха в период вегетации, переувлажнение почвы во время уборки. Поэтому посевной материал должен пройти качественную предпосевную подготовку.

В прошлом году качественные семена и хорошая погода позволили региону собрать рекордный за всю свою 74-летнюю историю урожай. Аграрии намолотили свыше 719 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур и 151 тысячу тонн рапса. В позапрошлом году, для сравнения, урожай зерна составил 680 тысяч тонн, рапса - 118,8 тысячи тонн. Причем объем производства зерна примерно в два раза превышает собственную потребность Калининградской области. Поэтому зерновые культуры стали основой экспортного потенциала эксклава.

В Псковской, Ленинградской и Новгородской областях полевые работы, предшествующие яровому севу, стартовали в конце марта - начале апреля. Так, в Ленобласти к посевной заготовили 13,8 тысячи тонн семян зерновых культур. А также 12,9 тысячи тонн семенного картофеля, что на треть превышает потребность местных аграриев. Излишки корнеплодов, пригодных для посадки, отправляются в другие субъекты РФ.

Как подчеркнули в федеральном минсельхозе, для увеличения урожайности основных сельскохозяйственных культур необходимо ежегодно на 10-15 процентов наращивать применение минеральных удобрений. Министерство разработало и направило в регионы план по увеличению закупок этих неорганических соединений, содержащих необходимые для растений элементы питания. В 2021-м, согласно предварительным оценкам, средний объем минеральных удобрений на один гектар пашни в стране должен достигнуть 55 килограммов, превысив уровень прошлого года. Рекомендуемый научно обоснованный объем - это 80 килограммов на гектар.

Цены, впрочем, кусаются. В прошлом году минеральные удобрения подорожали на 10-40 процентов в зависимости от элементов. Зафиксирован рост стоимости и в текущем году. Несмотря на непростую ситуацию на рынке, хозяйствам Ленинградской области удалось полностью обеспечить себя минеральными удобрениями. Они приобрели 5,6 тысячи тонн - на 37 процентов больше, чем в 2020 году. А вот псковские аграрии по состоянию на конец марта закрыли свои потребности в неорганических соединениях только наполовину. Работа над обеспечением хозяйств минеральными удобрениями продолжается и на региональном, и на федеральном уровнях.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых, кормовых культур, овощей и картофеля. Также существенно вырастет закладка виноградников. В контексте стратегической работы по стабилизации цен на основные продовольственные товары почти на 15 процентов повысится площадь сева сахарной свеклы и составит 1,062 миллиона гектаров.