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20.04.2021 17:41
Рубрика: Происшествия

В Светлогорске главу отдела полиции задержали за махинации с янтарем

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области задержали высокопоставленных полицейских, отвечающих за порядок на побережье Балтийского моря. Речь идет о начальнике межмуниципального отдела МВД России "Светлогорский", заместителе начальника отделения полиции по Пионерскому городскому округу и начальнике пункта полиции по Янтарному городскому округу. Им уже предъявили обвинение во взятках и превышении должностных полномочий.

Фото: iStock
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По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по Калининградской области, возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального управления ФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности калининградской полиции.

По версии следствия, в феврале 2021 года глава светлогорского отдела полиции и начальник пункта полиции по Янтарному дважды получили взятки - по 40 тысяч рублей каждая - от неких "черных янтарщиков". Деньги должны были гарантировать дельцам неприкосновенность при незаконной добыче "солнечного камня" в акватории Балтики. Как полагает следствие, обвиняемые планировали получать взятки за общее покровительство "черным янтарщикам" на систематической основе.

Кроме того, в феврале 2021-го заместитель начальника отделения полиции по Пионерскому обнаружил на побережье моторную лодку с оборудованием для незаконной добычи янтаря. Но наличие оборудования еще не доказывает тот факт, что ее владелец совершает преступление. Поэтому полицейский, по версии следствия, подложил в лодку крупный янтарь-сырец. Административное правонарушение задокументировали, лодку изъяли.

Затем все трое обвиняемых предложили владельцу плавсредства не привлекать его к административной ответственности взамен на лодку. Мужчина согласился и передал полицейским рукописную доверенность.

Сейчас полицейских задержали и допросили. От дачи показаний они отказались, вину не признали. По месту работы и жительства обвиняемых прошли обыски. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении фигурантов дела под стражу.

Расследование продолжается, им занимается специально созданная следственная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники регионального управления Следственного комитета. Оперативное сопровождение следствию оказывают представители ФСБ.

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