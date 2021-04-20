В СЗФО снижается напряженность на рынке труда. В ряде регионов количество вакансий уже превалирует над числом безработных. Однако эксперты предупреждают: радоваться рано. Проблема структурной диспропорции рынка труда, актуальная и до пандемии, в последний год только усугубилась. Компетенции высвободившихся работников не совпадают с потребностями работодателей, и далеко не всегда ситуацию можно исправить с помощью массовых программ переподготовки. Какие механизмы создания новых рабочих мест оказались эффективными, какая еще поддержка требуется работодателям, открывающим новые вакансии, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Зона общих интересов

Напряжение на рынке труда измеряют с помощью специального коэффициента, который рассчитывается как соотношение количества незанятых граждан на одну вакансию. В начале прошлого года практически во всех регионах СЗФО показатель не превышал единицы, то есть безработных было меньше, чем свободных рабочих мест.

В мае 2020-го коэффициент ожидаемо начал расти, достигнув пикового значения к концу лета - началу осени. Так, в Санкт-Петербурге показатель составил 3,6, в Калининградской области - 3,1 (то есть на одну вакансию претендовали минимум три человека).

В текущем году в ряде регионов численность рабочих мест вновь начала превалировать над количеством безработных. Среди них - Псковская область, в которой коэффициент напряженности рынка труда в марте 2021-го составил 0,6. Это в два раза больше, чем год назад, но практически в три раза меньше, чем в пиковые летние и осенние месяцы.

Впрочем, одной только обобщающей официальной статистики недостаточно, чтобы утверждать, что рынок труда в Псковской области сейчас благожелателен к соискателям. По словам доцента департамента менеджмента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, специалиста в области управления персоналом и карьерой Елены Кудрявцевой, необходим научно обоснованный детализированный анализ ситуации как с точки зрения работодателей, так и с точки зрения претендентов на рабочие места.

- Официальная статистика не делит соискателей на профессиональные группы, не отражает их навыков, опыта работы, образования и так далее, - поясняет Елена Кудрявцева. - Она не говорит нам и о том, что представляют из себя вакансии, нет градации по уровню заработной платы, необходимым компетенциям. В результате цифры смотрятся красиво, а на деле зона общих интересов безработных и работодателей крайне узка. К примеру, в Санкт-Петербурге значительное число свободных вакансий сформировали торговые сети, которые из-за эпидемиологических ограничений лишились сотрудников-мигрантов. Очевидно, что эти низкооплачиваемые рабочие места не подходят людям, содержащим семьи. На заработную плату в 15 тысяч рублей в Петербурге могут согласиться лишь узкие группы соискателей. К примеру, пожилые люди, получающие вместе с зарплатой пенсию, или студенты, которых частично содержат родители. Но ни студенты, ни пенсионеры не относятся к числу безработных, официально зарегистрированных на бирже труда. Схожая картина - обилие низкооплачиваемых рабочих мест, не востребованных у безработных, - может наблюдаться и в других субъектах.

"Подъемные" для самозанятых

Чтобы устранить структурную диспропорцию рынка труда, меры поддержки, как полагает Елена Кудрявцева, должны быть узконаправленными, их следует разрабатывать для небольших групп соискателей и работодателей.

- Можно поголовно направить всех безработных на курсы переподготовки или повышения квалификации, истратить сотни миллионов рублей, - продолжает эксперт. - Но эти бюджетные вложения не будут эффективными, если не удастся отследить, помогли ли обучающие программы каждому конкретному соискателю. Можно создать тысячи временных рабочих мест, вновь истратив сотни миллионов рублей. Но это не приблизит нас к решению проблемы несовпадения предложения и спроса.

Опыт внедрения точечных мер поддержки есть у Калининградской области. Так, в прошлом году в регионе действовали гранты для самозанятых. Безработные, желающие организовать свое дело, получили невозвратные субсидии в 50 тысяч рублей. Деньги можно было направить на покупку оборудования, материалов, обучение, другие стартовые расходы. Всего центр занятости выдал "подъемные" 561 жителю региона.

Численность рабочих мест вновь начала превалировать над количеством безработных

Что важно, получатели грантов должны были документально подтвердить, что выплата пошла именно на организацию своего дела, что их бизнес начал функционировать. В результате региональные чиновники, оценивая эффективность меры поддержки, руководствовались не только цифрами, но и обширным набором жизненных историй.

- Это хороший пример, - комментирует ситуацию Елена Кудрявцева. - Ведь мера поддержки работает на конкретного человека, профессиональную судьбу которого можно отследить хотя бы в ближнесрочной перспективе.

Подход к переобучению в самом западном российском регионе также персонализирован. Безработный может получить образовательный сертификат, максимальная номинальная стоимость которого составляет 46,3 тысячи рублей. А потом самостоятельно выбрать не только специализацию, но и образовательный центр. Раньше такие сертификаты выдавали предпенсионерам и мамам, которые находятся в декретном отпуске. Недавно меру поддержки распространили на тех, кто зарегистрирован на бирже труда.

- В пандемию осталась без работы, встала в центре занятости на учет, мне предложили пройти обучение, - рассказывает Анастасия Конашук, оказавшаяся в числе первых получателей сертификатов для безработных. - Я выбрала Калининградский государственный технический университет, программу "Основы предпринимательской деятельности". У меня есть задумки, куда применить новые знания, чтобы получать удовлетворение от работы, делать карьеру и зарабатывать достойные деньги.

Как открыть вакансию

По мнению главы калининградской фабрики по производству инвалидных колясок Романа Аранина, лучшей поддержкой для работодателя, создающего новые рабочие места, являются дешевые длинные деньги. Фабрика открылась в сентябре прошлого года, с тех пор там трудоустроились около десяти человек. Всего же на новом предприятии будут работать 72 человека, из них более 30 процентов - это люди с инвалидностью.

- На реализацию проекта требовалось 110 миллионов рублей, - делится информацией Роман Аранин. - 60 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита - на семь лет под один процент в год. Еще 10 миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее". Остальное - коммерческие кредиты и свободные средства бизнеса (мы и раньше производили средства реабилитации для инвалидов, на меньших площадях и в меньших масштабах). Без государственных преференций нам потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы построить нашу фабрику.

Что касается узконаправленных мер поддержки, предприниматель давно предлагает перенять опыт Литвы, с которой граничит Калининградская область. Там служба занятости возвращает бизнесу две трети от заработной платы сотрудников с инвалидностью.

- Отличная идея, давайте реализуем ее сначала в нашем пилотном регионе, а потом и по всей стране, - подчеркивает Роман Аранин. - Это будет существенная помощь и людям с инвалидностью, и работодателям. Вот конкретный пример. Сварщики на нашей фабрике получают 30 тысяч рублей в месяц, многие из них - колясочники. Размер компенсации, если меру поддержки внедрят, составит 20 тысяч. Мы бы половину этой суммы направили на зарплату сотрудника с инвалидностью, увеличив ее до 40 тысяч, а половину - на развитие дела, в том числе на создание новых рабочих мест.