В Заполярье будут выращивать собственные лесные саженцы

Для Кольского полуострова появление саженцев местного производства крайне актуальный вопрос. Территорий, требующих лесовосстановления, достаточно. Только в 2018 году в регионе выгорело более 12,6 тысячи гектаров лесного фонда. Ярким примером могут служить известные среди туристов Кузоменские пески - участок побережья Белого моря в районе устья реки Варзуги. На берегу реки расположено старинное поморское село Кузомень, окруженное уникальным массивом подвижных песков, напоминающих пустыню. Они сформировались здесь еще в двадцатые годы минувшего века, и сегодня их площадь составляет около 1600 гектаров. Ученые считают, что причиной этого стали массовая рубка лесов и чрезмерно активное развитие скотоводства. Крупные деревья вырубались, а мелкие съедал скот. Кузоменские пески ветер уносит в реку, из-за чего та мелеет. В эту реку заходит 80 процентов атлантического лосося Белого моря, и обмеление начинается как раз на его пути к местам нереста. Чтобы укрепить берега, остановить распространение песков и защитить русло Варзуги, в течение трех лет при участии экологов здесь искусственно высаживался молодой лес. Многое уже сделано, однако вести посадки и укреплять берега здесь нужно постоянно. Сейчас из-за нехватки финансов и качественных саженцев проект пришлось остановить.
- Ранее молодые деревья приходилось выкапывать и перевозить в Кузоменские пески, - рассказал эколог Олег Суткайтис, - Эта работа была малоэффективной и дорогостоящей. Здесь требуется несколько десятков миллионов рублей на несколько лет. Мы продолжаем поиск источников финансирования. Именно такие саженцы, которые предполагается выращивать в теплицах в Мурманской области, нам нужны для Кузомени. У нас даже заготовлено порядка десяти килограммов семян, сейчас они находятся на хранении в Петрозаводске. Этого количества семян хватит на несколько лет работы. Теперь нужны средства на временные теплицы, на организацию посева.
Руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова подтверждает: в таких особенных с точки зрения климата местах, как Мурманская область, действительно необходимо использовать местный посадочный материал. Его приживаемость будет более успешной. При этом большее значение имеет не то, где саженцы подращиваются в течение двух лет, а где собраны семена, из которых они растут. Но главное, чтобы это было не разовой акцией, а частью системного плана по возрождению практики лесовосстановления в регионе.
- Очень важный вопрос - площади, на которых будущий лес будет высаживаться единовременно, - подчеркивает Ольга Петрова. - Заниматься восстановлением леса на маленьких "пятачках" площадью пять, десять или 15 гектаров не имеет смысла, это приведет лишь к распылению средств и никак не сдвинет ситуацию в целом. В частности, чтобы реально остановить распространение пустыни в районе Кузомени, нужно одномоментно засаживать лесом около 40 процентов данной территории и учитывать, что определенная часть саженцев все-таки не приживется. Перед этим необходимо готовить почву, и это тоже серьезная и дорогостоящая работа, так как каждый участок, где ведется лесовосстановление, требует индивидуального подхода.
Делать упор нужно на прирусловую часть реки Варзуги, поскольку река подмывает берега. Это обоюдный процесс: песок засыпает реку, река подмывает берега. Это предмет для тщательной работы инженеров лесного хозяйства, которые должны тщательно просчитать, с чего нужно начинать, каков минимум необходимых работ, какие технологии будут наиболее эффективны.
Необходимо переходить к выращиванию саженцев с закрытой корневой системой на постоянной основе, считает Ольга Петрова. Кроме того, необходимо изменить существующий сегодня подход к лесовосстановлению на арендованных участках, когда эта задача возложена на арендаторов. Искусственно высаживать деревья взамен срубленных они не станут, а лишь подготовят площади под естественное восстановление леса, которое в условиях Крайнего Севера идет очень медленно. Чтобы решить эту задачу, нужна государственная программа, определяющая всю цепочку - от сбора семян до подготовки специалистов-лесохозяйственников, поскольку для выращивания саженцев с закрытой корневой системой, разработки планов лесовосстановления и проведения посадки леса помощью волонтеров не обойтись. Разумеется, участвовать в этой работе должен и бизнес.
Справка "РГ"
Напомним, что саженцы с открытой корневой системой высаживаются в грунт в теплице. Первый год они растут под крышей, на второй год теплица открывается, чтобы саженцы закалились. Закрытая корневая система подразумевает, что каждый из саженцев высаживается в торфяном "стакане", окруженном оболочкой, которая разрушается при посадке. В такой "стакан" может быть заложено удобрение пролонгированного действия.