В Заполярье будут выращивать собственные лесные саженцы

Весной 2021 года в Мурманской области впервые за многие годы будут посеяны собственные саженцы сосны. Для этого еще в прошлом году в поселке Мурмаши были восстановлены теплицы площадью 0,15 гектара. В 2023 году регион получит собственный посадочный материал, который можно будет высаживать на территориях, где необходимо восстановление лесов. Семена для засева будут собирать здесь же, на Кольском полуострове, поскольку они наиболее адаптированы к суровому климату Заполярья.

Для Кольского полуострова появление саженцев местного производства крайне актуальный вопрос. Территорий, требующих лесовосстановления, достаточно. Только в 2018 году в регионе выгорело более 12,6 тысячи гектаров лесного фонда. Ярким примером могут служить известные среди туристов Кузоменские пески - участок побережья Белого моря в районе устья реки Варзуги. На берегу реки расположено старинное поморское село Кузомень, окруженное уникальным массивом подвижных песков, напоминающих пустыню. Они сформировались здесь еще в двадцатые годы минувшего века, и сегодня их площадь составляет около 1600 гектаров. Ученые считают, что причиной этого стали массовая рубка лесов и чрезмерно активное развитие скотоводства. Крупные деревья вырубались, а мелкие съедал скот. Кузоменские пески ветер уносит в реку, из-за чего та мелеет. В эту реку заходит 80 процентов атлантического лосося Белого моря, и обмеление начинается как раз на его пути к местам нереста. Чтобы укрепить берега, остановить распространение песков и защитить русло Варзуги, в течение трех лет при участии экологов здесь искусственно высаживался молодой лес. Многое уже сделано, однако вести посадки и укреплять берега здесь нужно постоянно. Сейчас из-за нехватки финансов и качественных саженцев проект пришлось остановить.

- Ранее молодые деревья приходилось выкапывать и перевозить в Кузоменские пески, - рассказал эколог Олег Суткайтис, - Эта работа была малоэффективной и дорогостоящей. Здесь требуется несколько десятков миллионов рублей на несколько лет. Мы продолжаем поиск источников финансирования. Именно такие саженцы, которые предполагается выращивать в теплицах в Мурманской области, нам нужны для Кузомени. У нас даже заготовлено порядка десяти килограммов семян, сейчас они находятся на хранении в Петрозаводске. Этого количества семян хватит на несколько лет работы. Теперь нужны средства на временные теплицы, на организацию посева.

Руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова подтверждает: в таких особенных с точки зрения климата местах, как Мурманская область, действительно необходимо использовать местный посадочный материал. Его приживаемость будет более успешной. При этом большее значение имеет не то, где саженцы подращиваются в течение двух лет, а где собраны семена, из которых они растут. Но главное, чтобы это было не разовой акцией, а частью системного плана по возрождению практики лесовосстановления в регионе.

- Очень важный вопрос - площади, на которых будущий лес будет высаживаться единовременно, - подчеркивает Ольга Петрова. - Заниматься восстановлением леса на маленьких "пятачках" площадью пять, десять или 15 гектаров не имеет смысла, это приведет лишь к распылению средств и никак не сдвинет ситуацию в целом. В частности, чтобы реально остановить распространение пустыни в районе Кузомени, нужно одномоментно засаживать лесом около 40 процентов данной территории и учитывать, что определенная часть саженцев все-таки не приживется. Перед этим необходимо готовить почву, и это тоже серьезная и дорогостоящая работа, так как каждый участок, где ведется лесовосстановление, требует индивидуального подхода.

Делать упор нужно на прирусловую часть реки Варзуги, поскольку река подмывает берега. Это обоюдный процесс: песок засыпает реку, река подмывает берега. Это предмет для тщательной работы инженеров лесного хозяйства, которые должны тщательно просчитать, с чего нужно начинать, каков минимум необходимых работ, какие технологии будут наиболее эффективны.

Необходимо переходить к выращиванию саженцев с закрытой корневой системой на постоянной основе, считает Ольга Петрова. Кроме того, необходимо изменить существующий сегодня подход к лесовосстановлению на арендованных участках, когда эта задача возложена на арендаторов. Искусственно высаживать деревья взамен срубленных они не станут, а лишь подготовят площади под естественное восстановление леса, которое в условиях Крайнего Севера идет очень медленно. Чтобы решить эту задачу, нужна государственная программа, определяющая всю цепочку - от сбора семян до подготовки специалистов-лесохозяйственников, поскольку для выращивания саженцев с закрытой корневой системой, разработки планов лесовосстановления и проведения посадки леса помощью волонтеров не обойтись. Разумеется, участвовать в этой работе должен и бизнес.

Справка "РГ"

Напомним, что саженцы с открытой корневой системой высаживаются в грунт в теплице. Первый год они растут под крышей, на второй год теплица открывается, чтобы саженцы закалились. Закрытая корневая система подразумевает, что каждый из саженцев высаживается в торфяном "стакане", окруженном оболочкой, которая разрушается при посадке. В такой "стакан" может быть заложено удобрение пролонгированного действия.