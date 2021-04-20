Биохимики допустили возможность зарождения новых вирусов внутри человека

В ближайшие 100, а то и 50 лет могут появиться новые опасные вирусы, способные вызвать пандемии, губительнее нынешней, и вполне возможно, что их источником станет сам человек.

Совместная работа ученых лаборатории клинической биохимии Университета Торонто и отдела клинической биохимии больницы Mount Sinai в Торонто привела ученых к выводам, что внутренние вирусы окажутся намного опаснее, чем внешние. А спровоцировать их патогенное развитие могут изменения климатических условий. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов Preprints.

Дело в том, что человеческий организм сам по себе огромная микровселенная. В нем обитают миллиарды микроорганизмов, от которых зависит работа всех органов человеческого организма, включая мозг. К примеру, в желудке находится более 50 триллионов бактерий, что в 1,3 раза превышает количество клеток всех тканей и органов. Исследователи считают, что любое изменение в окружающей среде, внутренней работе органов или структуре питания может вызвать качественный сдвиг существующего баланса микробиома и вызвать самые неожиданные последствия для человека.

Сами кишечные бактерии имеют свои "затаившиеся" до поры до времени вирусы, встроенные в их геном. Опять-таки, при каком-то потрясении, стрессовой ситуации они могут активироваться и выйти из-под контроля. Один из вариантов - распространение их за пределы кишечника, когда они попадают в кровоток и становятся возбудителями вирусных заболеваний.

Ученые выдвигают версию, что именно так произошел процесс мутации вируса в организме летучей мыши (или другого животного), который привел к появлению нового коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Сейчас уже внутри человека продолжаются мутации этого вируса, он становится более устойчивым к иммунным ответам организма, более заразным и "проходимым", пробираясь, в частности, в мозг.

"Необязательно заразиться вирусами летучих мышей или других экзотических животных, обитающих в глухих лесах, чтобы оказаться в опасности, - предупреждают ученые. - Достоверные научные данные показывают, что микробиота кишечника человека содержит миллиарды вирусов, которые способны влиять на функции жизненно важных органов". И не исключают версию, что человечество как вид может погибнуть именно из-за вирусов. Это знание поможет выработать превентивные меры для предотвращения подобных сценариев.