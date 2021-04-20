Новости

В десяти штатах Мексики выросла заболеваемость COVID-19 07:43
В Черкесске раскрыли убийство 23-летней давности 07:33
Бирюков: Все фонтаны Москвы готовы к открытию сезона 07:07
Биохимики допустили возможность зарождения новых вирусов внутри человека 07:00
Роспотребнадзор: Недельный порог заболеваемости ОРВИ вырос в 6 регионах 06:41
Экстренно севший в Новосибирске Boeing компании ANA вылетел в Токио 06:30
В компании Tesla прокомментировали инцидент с разбившемся авто в Техасе 06:10
Бразильцы боятся прививаться вакциной AstraZeneca 05:55
Адвокат предупредил о мошенниках с "бесплатной" юридической помощью 05:37
На Колыме четыре народа из числа КМНС ограничили в правах 05:31
ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти 04:31
Axios: Посол США в России отказался ехать в Вашингтон на консультации 04:30
Эксперт назвал причины уменьшения скорости работы смартфона 03:58
В Роспотребнадзоре сообщили о нестабильной ситуации с COVID-19 03:41
Спасатели нашли тело ребенка под завалами дома в Нижегородской области 02:55
Колумбия усилила ограничения в городах с высокой загрузкой больниц 02:51
Иммунолог рассказала о прививке от COVID-19 при ослабленном иммунитете 02:42
В "Росатоме" ответили на решение Чехии исключить Россию из тендера по АЭС 02:10
Судмедэксперт назвал причину смерти охранника после штурма Капитолия 01:55
СК возбудил дело после обрушения дома в Нижегородской области 00:57
"Бавария", "Боруссия" и "Порту" могут вернуться в Лигу чемпионов 00:52
Присяжные удалились на совещание на слушании по делу об убийстве Флойда 00:40
"Ливерпуль" не смог обыграть "Лидс" в чемпионате Англии 00:30
Росприроднадзор запустил новый конкурс для юных экологов 00:30
Из-под завалов горящего дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
20.04.2021 07:00
Рубрика: Общество

Биохимики допустили возможность зарождения новых вирусов внутри человека

Текст: Ольга Орлова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ближайшие 100, а то и 50 лет могут появиться новые опасные вирусы, способные вызвать пандемии, губительнее нынешней, и вполне возможно, что их источником станет сам человек.

Фото: AP Photo
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса c двумя мутациями

Совместная работа ученых лаборатории клинической биохимии Университета Торонто и отдела клинической биохимии больницы Mount Sinai в Торонто привела ученых к выводам, что внутренние вирусы окажутся намного опаснее, чем внешние. А спровоцировать их патогенное развитие могут изменения климатических условий. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов Preprints.

Дело в том, что человеческий организм сам по себе огромная микровселенная. В нем обитают миллиарды микроорганизмов, от которых зависит работа всех органов человеческого организма, включая мозг. К примеру, в желудке находится более 50 триллионов бактерий, что в 1,3 раза превышает количество клеток всех тканей и органов. Исследователи считают, что любое изменение в окружающей среде, внутренней работе органов или структуре питания может вызвать качественный сдвиг существующего баланса микробиома и вызвать самые неожиданные последствия для человека.

Сами кишечные бактерии имеют свои "затаившиеся" до поры до времени вирусы, встроенные в их геном. Опять-таки, при каком-то потрясении, стрессовой ситуации они могут активироваться и выйти из-под контроля. Один из вариантов - распространение их за пределы кишечника, когда они попадают в кровоток и становятся возбудителями вирусных заболеваний.

Фото: National Center for Microscopy and Imaging Research
Ученые заставили размножаться искусственные бактерии

Ученые выдвигают версию, что именно так произошел процесс мутации вируса в организме летучей мыши (или другого животного), который привел к появлению нового коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Сейчас уже внутри человека продолжаются мутации этого вируса, он становится более устойчивым к иммунным ответам организма, более заразным и "проходимым", пробираясь, в частности, в мозг.

"Необязательно заразиться вирусами летучих мышей или других экзотических животных, обитающих в глухих лесах, чтобы оказаться в опасности, - предупреждают ученые. - Достоверные научные данные показывают, что микробиота кишечника человека содержит миллиарды вирусов, которые способны влиять на функции жизненно важных органов". И не исключают версию, что человечество как вид может погибнуть именно из-за вирусов. Это знание поможет выработать превентивные меры для предотвращения подобных сценариев.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Путин назвал две темы Послания Федеральному собранию
В МИД РФ напомнили пражским властям о недвижимости Чехии в Москве
Более двухсот боевиков уничтожены в Сирии авиаударом ВКС РФ
Росавиация опубликовала памятки для находящихся в Турции и Танзании туристов
Юрий Борисов: Ухудшение состояния МКС может в будущем привести к катастрофе
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19