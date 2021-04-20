Затянувшиеся холода и аномальное количество дождей на юге заставляют экспертов переживать за будущий урожай фруктов. В прошлом году весенние заморозки привели к серьезным убыткам в макрорегионе. В 15 районах Кубани, напомним, даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Потери урожая яблок, груш, слив и других фруктов в регионе превысили рекордные 40 процентов. Вместо ожидаемых 420 тысяч тонн аграрии собрали всего порядка 300 тысяч тонн (без учета личных подсобных хозяйств). Почему же садоводство все равно считается самой выгодной и перспективной отраслью АПК региона? Как быстро ЮФО способен обеспечить страну фруктами, выяснял обозреватель "РГ".

По данным Продовольственной организации ООН, Россия входит в топ-10 производителей яблок, но при этом она же остается крупнейшим импортером этих фруктов в мире, ежегодно закупая 600 - 800 тысяч тонн. Постепенно импорт сокращается, но происходит это медленно и нелинейно. И это еще с учетом эмбарго на поставку европейских яблок. В стратегии развития АПК, подписанной в апреле прошлого года, Россия планирует достичь самообеспеченности фруктами и ягодами (в том числе виноградом) на 40 процентов к 2024 году и держать ее на таком уровне как минимум до 2030 года. Цифра неамбициозная, говорят эксперты, хотя нужно учитывать, что некоторые фрукты у нас вообще не растут, да и нет цели заменить бананы и манго отечественными грушами. Тем не менее долю импортных яблок и слив планируется снижать.

По словам гендиректора союза "Садоводы Кубани" Николая Щербакова, показателя 40 процентов мы уже достигли в прошлом году, ориентир на ближайшие годы - 60. Для решения этой задачи по поручению президента подготовлена дорожная карта, план ускоренного развития производства плодово-ягодной продукции в России.

Опрошенные "РГ" эксперты главными проблемами отрасли называют сложности со сбытом, недостаточный уровень господдержки и дефицит собственных районированных для юга России саженцев. При этом в 2020 году в России заложили 16 тысяч гектаров промышленных многолетних садов, доля отечественного посадочного материала семечковых культур составила около 70 процентов, косточковых - более 90.

- В 2020 году отечественные производители сертифицированного посадочного материала вырастили около 26 миллионов штук саженцев плодовых культур. Важно, что в питомниках используют современные технологии, которые позволяют достигать качества, аналогичного европейскому. Потенциал мощностей питомников позволяет увеличить производство и полностью удовлетворить потребность садоводческих предприятий страны. Для этого нужен плановый подход со стороны садоводческих предприятий и предварительный заказ, - отмечает Щербаков.

По его словам, в 2021 году на Кубани было плавное понижение температуры, образовался снежный покров и сады хорошо перенесли зиму.

- Есть незначительные повреждения косточковых культур, но они не повлияют на конечный результат. Если не случится ничего непредвиденного, промышленный урожай плодово-ягодной продукции в 2021 году составит более 400 тысяч тонн. В основном это яблоки (74 процента), слива (11), черешня (шесть) и алыча (четыре процента). Но в последние годы набирают популярность такие культуры, как вишня, персик, груша, фундук и грецкий орех. Планируемый валовый сбор к 2025 году - 600 тысяч тонн, - уточняет он.

Бизнесмены утверждают, что новые культуры могут приносить огромный доход. Например, в одном из крупнейших хозяйств Ростовской области рентабельность выращивания черешни превышает тысячу процентов, рассказывает "РГ" собственник предприятия. Притом что саженцы закупают за рубежом, ежегодно оплачивают услуги "очень дорогого итальянского агронома" и несут огромный риск неурожая этой весьма прихотливой культуры.

Неликвид (продукция нестандартного качества: падалица, поврежденное при уборке или градом и так далее) обычно составляет не более 20 процентов урожая и может идти на переработку. Неспроста губернатор Ростовской области Василий Голубев одной из ключевых задач донского агропрома называет возрождение и создание новых предприятий по переработке овощей и фруктов.

- Мы должны производить и продавать продукт с высокой добавочной стоимостью. Это не только дополнительные доходы и налоги в местные бюджеты, но и высокотехнологичные рабочие места в сельской местности, - поясняет глава региона.

Эксперты считают, что с учетом растущей господдержки садоводство может стать самой привлекательной сферой АПК для инвестиций. Однако есть и риск. Один из главных - возможная отмена эмбарго на европейские (в первую очередь польские) фрукты. В 2013 и 2014 году, например, поляки обеспечивали примерно половину всего импорта яблок в РФ. После введения контрсанкций он упал практически до нуля (если не считать редкие случаи ввоза нелегальной продукции).

- Именно поэтому пока не инвестируем в садоводство. Даже с учетом нынешних субсидий наши яблоки окажутся дороже, чем польские, выращенные и уже доставленные к нам на границу, - говорил ранее в интервью "РГ" глава холдинга "Урал-Дон" Александр Ярошенко.

Но, скорее всего, власти не будут резко открывать рынок, по крайней мере пока наши производители на встанут на ноги. Сейчас среднестатистический россиянин съедает в год всего девять килограммов яблок, это на 30 процентов меньше, чем американец и европеец (в среднем 12 килограммов). В случае роста среднедушевого потребления до этого уровня емкость российского рынка яблок может составить более 1,74 миллиона тонн, отмечают аналитики Россельхозбанка.