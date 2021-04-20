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До пяти тысяч рублей выросли штрафы в Волгоградской области для граждан за нарушение правил пожарной безопасности во время объявленного особого режима. Корреспонденты "РГ" узнали, как регионы подготовились к "горящему" летнему сезону.
На фото - лишь один эпизод напряженных учений перед началом "горящего" сезона. В Свердловской области отрабатывают десантирование с вертолета. В этом году работы у пожарных хватает уже весной. На 19 апреля, по данным МЧС, особый противопожарный режим полностью введен в девяти регионах, а в 17 - частично. В помощь людям запускают беспилотники. Впервые они будут следить за тайгой в Красноярском крае. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В Красноярском крае в этом году лесничие впервые масштабно используют беспилотники для слежения за тайгой. Будет больше и видеокамер. В прошлом году в Канском и Уярском районах заработали первые шесть камер наблюдения. В этом подключат еще двадцать - на востоке региона.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Мы также усилили авиационную службу, - рассказал министр краевого лесного хозяйства Алексей Панов. - Создали новые точки базирования воздушных судов и авиаподразделений, расширяем систему видеомониторинга. Будем использовать высокопроходимую технику, полученную в рамках нацпроекта "Экология", внедрять современные технологии".

Кроме того, в Красноярском крае заработает новый межрегиональный лесопожарный центр. Он будет базироваться в аэропорту Черемшанка. На его комплектование выделено около пяти миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах.

Пока же на особом контроле находятся южные районы - там чаще всего вспыхивают первые пожары. При лесничествах созданы оперативные штабы. При необходимости на юг перебросят огнеборцев из центральных и северных территорий края.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства региона, благодаря нацпроекту "Экология" технику за последние два года существенно обновили. А в этом году край ждет поставку еще более 300 единиц оборудования - от навигаторов до бульдозеров, от автоцистерн до беспилотников. Краевой бюджет выделил 45 миллионов, чтобы укомплектовать штат водителей спасательной техники.

Фото: РИА Новости
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Волгоградская область тоже находится в высокорискованной климатической зоне. Поэтому каждую весну здесь вводят режим пожароопасного сезона - с 1 апреля по 31 октября.

В это время в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. При охоте нельзя использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Помимо этого, не стоит заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, за нарушения правил пожарной безопасности предусматриваются штрафы. Для граждан - от 1,5 до четырех тысяч рублей. Но при объявлении особого противопожарного режима наказание вырастает: от четырех до пяти тысяч рублей.

В волгоградских лесах на охоте нельзя использовать пыжи из горючих материалов. А еще - курить у авто и заливать топливо при работающем двигателе

Разумеется, в режим готовности перевели подразделения МЧС и районные администрации. Но борьба с огнем становится все более технологичной. Так, молодой изобретатель из Волгограда Дмитрий Губенко работает над системой детектирования дыма ландшафтных пожаров. Она предназначена для природоохранных организаций. Может использоваться в заповедниках, возле автомобильных трасс. Везде, где есть риск распространения пламени и есть видеонаблюдение.

"В программу загружается видео с уличной камеры. Сначала идет фильтрация изображения: отсеиваются кадры, на которых нет ничего похожего на дым. Затем начинается анализ более нужного материала. Того, где есть признаки задымления", - рассказал Губенко.

Такая система сможет автоматически распознавать зарождение ландшафтных пожаров на ранней стадии.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году в России площадь ежегодных посадок леса будет равна площади погибших лесов. Регионы полностью обеспечат лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь ЮФО Волгоградская область СФО Красноярский край Лесные пожары

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