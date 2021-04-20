Минэкономразвития направило 3,3 млрд рублей на водоснабжение Крыма и Севастополя - соответствующие соглашения уже подписаны, сообщает пресс-служба министерства. Министерством выделены средства в размере 1,134 млрд рублей для Севастополя и 2,148 млрд рублей для Республики Крым.

Сергей Назаров, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, отметил, что проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и ряда других районов Республики Крым пока еще остается актуальной, поэтому применяется тактика точечной поддержки этих регионов. "Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения", - добавил он.

Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Указанные средства выделены Правительством на условиях софинансирования расходного обязательства бюджета субъектов за счет субсидии из федерального бюджета в размере 95%. Оставшиеся 5% субъекты обеспечивают за счет средств собственных бюджетов.